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南加華人學者游芳憫過世 享嵩壽104歲

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
南加州知名華裔學者游芳憫教授於2025年1月1日逝世，享嵩壽104歲。圖為2024年10月在華埠留影。（蓬丹提供）
南加州知名華裔學者游芳憫教授於2025年1月1日逝世，享嵩壽104歲。圖為2024年10月在華埠留影。（蓬丹提供）

加州知名華裔學者、教授游芳憫於2025年1月1日安詳離世，享嵩壽104歲。游芳憫生於1921年12月16日，為人處事一向懷善念，從不計較得失，注重養生修心，並以宣揚中華儒家文化精粹為己任，致力促進中美文化交流。一生著作頗豐，曾擔任美國孔孟學會會長。

據游芳憫教授女兒、作家蓬丹提供資料，游芳憫祖籍福建寧德，幼年進入羅源縣基督教聖公會所辦一善堂乾元寄宿學校。先後畢業於福建省立永安師範學校，重慶中央政治學校，並獲美國啓洲神哲研究院授予榮譽哲學博士。

游芳憫先後任教於台中靜宜大學，東海大學，美國啓洲神哲研究院倫理學教授，美國普林頓大學哲學教授。曾擔任台灣新生報主筆，超越雜誌編輯委員會召集人，並為中華民國教育部縣市文化講座主講人，中華文化研究發展基金會常務董事，兼任中國吉林白城師範學院及福建寧德高等專科學校客座教授。

自台灣教職退休後，游芳憫於90年代初移居美國，以宣揚中華文化精粹為己任，1999年擔任美國孔孟學會會長。傳揚孔孟教育精神、儒家中庸之道，積極促進中美文化交流。

他多次應邀前往中國福建廈門大學、山東大學、遼寧大學等多所學校講學，曾應邀在北京釣魚台及人民大會堂發表有關世界文化及經濟問題等演講。他還擔任「世界博愛救世大同盟」理事長，「中華四海同心會」榮譽理事長，「北美洛杉磯華文作家協會」顧問等職。

2007年游芳憫獲福建鄉親邀請，赴閩擔任姓氏研討會貴賓及游姓委員會旅美委員，當地圖書館已收藏其手稿及著作。

游芳憫還多次訪問歐美各大名城，更遠赴以色列、印度、巴西、澳洲、土耳其、埃及、俄羅斯等多國實地考察，至蒙古、東北、西藏等地，探究世界文化根源與文明發展。一生著作頗豐，現有「中西文化與哲學述要」及「東西倫理學史研究」等多部著作問世。

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