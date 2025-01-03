主辦者涉嫌間諜案 南加蛇年春晚恐夭折

「四海同樂 金蛇迎春」春晚新聞發布會。（檔案圖／記者啟鉻攝影）

2025「四海同樂 金蛇迎春」春晚，由於主要組織者發生意外，執行導演迄今仍未收到任何具體指示或說明，原擬租借的演出場地還未簽約，因此，南加華人 社區普遍認為難以如期舉行，延後或取消的可能性比較大。

「四海同樂 金蛇迎春」春晚總導演孫耀寧，因涉嫌「中國間諜 」案被拘捕半個多月了，所有的籌備工作都已停頓下來。部分社區領袖表示，因為無人組織，晚會很難舉辦。晚會執行總導演曲美霖曾表示，參與春晚表演的節目原在篩選中，大約有30多個，但尚未敲定。根據慣例，往年這個時候，春晚的表演節目都已經確定下來，進入編排階段。但是，今年迄今尚未接到任何具體指示。因此，她無法確定南加蛇年春晚是否會在1月26日如期舉辦。

本報記者3日致電原擬舉辦該場春晚的亞凱迪亞Le Méridien酒店，該酒店工作人員表示，酒店記錄顯示26日要舉辦一場春晚活動，但是，直到目前還在等待主辦方簽定合同。

有知情人士表示，晚會主辦者王愛琳換了手機號，所有的來電都不接。王愛琳是孫耀寧的女友，她在去年12月初新聞發布會表示，自己是這次春晚主辦者，且成功舉辦多年。這次春晚凸顯中華文化傳統和現代藝術相結合，且恰逢中國春節「申遺」成功，華人傳統文化得到廣泛支持更有意義。但是，總導演孫耀寧目前被控涉嫌中國間諜案遭羈押，且有民選官員身份的王愛琳也受到牽連，輿論壓力很大。目前，春晚的兩位主要組織者都無法聯繫到，所以，晚會能否如期舉辦受到坊間普遍質疑。

對於孫耀寧和王愛琳的春晚，僑領鹿強認為， 孫耀寧目前無法保釋出來，王愛琳也沒有精力做這件事，她作為當事人之一目前要低調和冷處理，等塵埃落定再曝光比較好。現在處於風口浪尖，拋頭露面會有人反對。

華埠大聯盟主席馬樹榮表示，往年曾經受邀到春晚現場欣賞過節目。但這次由於主辦方發生意外事情，對晚會組織肯定受影響。他猜測這次春晚將不會如期舉辦了。

曾經參加2025「四海同樂 金蛇迎春」春晚發布會，並在現場發表講話的僑領蔡成華也表示，對這次春晚能否舉行尚未收到任何資訊，但對於晚會繼續或中止，不便發表評論。

曾參與春晚新聞發布會的美國國際物流協會譚勇認為，春晚節目很精彩，為華人在傳統農曆春節期間增加歡樂氣氛，希望春晚能夠如期舉行。但目前主辦者發生意外，所以，2025「四海同樂 金蛇迎春」春晚估計會推遲，也不排除取消。