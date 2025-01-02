我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

紐奧良案和Cybertruck案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

裝12個監控仍被盜 華女自研3防盜妙招 獲警局認可

記者王若然／喜瑞都市即時報導
前門安裝有竹子造型的鐵門，為住家安全增添又一道防護。（謝苗家貞提供）
前門安裝有竹子造型的鐵門，為住家安全增添又一道防護。（謝苗家貞提供）

喜瑞都市（Cerritos）居民、ABC學區教委謝苗家貞（Sophia Tse）的家曾被盜竊兩次。她指出，家中安裝12個監控警報器，都沒能阻攔竊賊。經過長時間的研究和實踐，她為自家設計三套防盜系統。謝苗家貞的這些防盜措施，還受到當地警局認可。近日，她被警局邀請去社區大會，分享防盜經驗。

謝苗家貞在喜瑞都市生活41年，對近幾年該市不斷增加的盜竊案，感到很氣憤。謝苗家貞說，她的家也曾被盜兩次，是治安變差的直接受害者。「你不親身經歷，根本體會不到被盜人的感覺。」謝苗家貞表示，家中被盜，帶給她極大憤怒和恐懼；加上幾年前先生在外地工作，她常常獨居在家，為保衛家中安全，這幾年構想並實施數個防盜措施，並且獲得當地警局認可。

第一個防盜措施，就是安裝鐵絲紗網。謝苗家貞表示，這種鐵絲紗網密度高，安裝後不容易打開。因為很多入室盜竊案，小偷是以打破玻璃窗或玻璃門進入室內。安裝鐵絲紗窗後，盜賊即使打破玻璃，也很難闖入第二層（鐵絲紗網）保障。與一般鐵窗防護網相比，這種鐵紗網較美觀透氣。從外面看不到屋內，但從屋內可以看到外面。唯一缺點是會阻擋部分光線。謝苗家貞說，她家約十個窗戶和陽台門都安裝這種鐵絲紗網，一共花費1萬2000美元至1萬4000美元。雖然不便宜，但她認為是值得的投資

窗戶上的鐵絲紗網。（謝苗家貞提供）
窗戶上的鐵絲紗網。（謝苗家貞提供）

第二個防盜措施，是在門外安裝鐵門。謝苗家貞家門外的鐵門與一般不同，是竹子造型。她說，這是她從一個圖書館的鐵門設計得來的靈感。既增加家的安全性，又不破壞房子美感，一舉兩得。此外，在門外額外添加一層鐵門，能增加與盜賊的距離；盜賊一旦靠近，給屋主更多反應時間。

第三是安裝雙門鈴。她家除一個普通門鈴外，還「暗藏」另一個門鈴。這個秘密門鈴，只有她的家人、親屬、好朋友知道。屋外有人按門鈴時，謝苗家貞能通過哪個門鈴嚮，對按門鈴的人有大致判斷。

此前，謝苗家貞家還安裝超過12個帶警鈴的攝像頭。不過即便這樣，她家仍兩次被盜。她說，其實小偷都是在遠處暗中觀察，等家中的人離開，再實施盜竊。這些監控警報，雖然可連接屋主手機，實時提醒有人靠近或進入院子，但因警報有時會太過頻繁（非小偷靠近也會提醒）或屋主工作忙，可能忽略真正的盜竊警報。又或者屋主即使通過監控發現家中被盜，但如今竊賊作案手法專業，幾分鐘就完成盜竊；而從屋主報警到警察響應，可能需要更多時間，往往來不及阻止盜竊發生。

謝苗家貞在社區會議上分享防盜經驗後，不少民眾帶著好奇心到她家參觀，都對她的這些設施讚不絕口。

ABC學區教委謝苗家貞。（謝苗家貞提供）
ABC學區教委謝苗家貞。（謝苗家貞提供）
房子窗安裝鐵絲紗網。（謝苗家貞提供）
房子窗安裝鐵絲紗網。（謝苗家貞提供）

喜瑞都 投資 學區

上一則

蒙市丁胖子廣場華人商店 元旦晚被砸損失5000元

延伸閱讀

矽谷超市防盜各有辦法 36號提案見效仍須時日

矽谷超市防盜各有辦法 36號提案見效仍須時日
FBI警告 職業運動員住宅成犯罪集團盜竊目標

FBI警告 職業運動員住宅成犯罪集團盜竊目標
悍匪盜竊洛市Target商場 員工保安攔阻遭槍擊

悍匪盜竊洛市Target商場 員工保安攔阻遭槍擊
全美3大城零售盜竊仍比疫前高 芝比去年增46％

全美3大城零售盜竊仍比疫前高 芝比去年增46％
紐約市警109分局 加強打擊糧食券盜竊

紐約市警109分局 加強打擊糧食券盜竊
門廊盜竊猖狂 六招主動出擊防小偷

門廊盜竊猖狂 六招主動出擊防小偷

熱門新聞

聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票