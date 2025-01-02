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洛城2025年租金上漲 最低工資上調也難彌補

洛杉磯訊
許多洛杉磯租屋者今年面臨租金大幅上漲，租金管制房產的上限為 4%，非租金管制房產的上限為 8.9%。（Fox電視台）
許多洛杉磯租屋者今年面臨租金大幅上漲，租金管制房產的上限為 4%，非租金管制房產的上限為 8.9%。（Fox電視台）

根據Fox新聞報導，洛杉磯有超過63%的居民依賴租房生活，不幸的是，2025年許多租戶面臨著租金大幅上漲的壓力。

西亞當斯（West Adams）地區居民Jasmyne Cannick接受採訪時表示，她的租金即將上調4%，「當你正準備慶祝新年，卻突然收到通知，你的房租將在30天內上漲。」

洛市和洛縣的數百萬租戶面臨同樣的情況，Cannick補充說，「4%是一筆不小的金額，這不是20或30美元的問題，通常是超過100美元甚至更多。」

洛杉磯受租金管制的房產（Rent-Controlled Properties）每年的租金漲幅上限為4%，但如果房東為租戶支付燃氣和電力費用，則可以額外增加2%。而對於不受租金管制的房產，租金漲幅最高可達8.9%。

另一位租戶Marqiuta Thomas住在西好萊塢，她的房租將上漲3%。雖然她接受了這一漲幅，但對房東未完成市政府要求的城市強制維修感到不滿。Thomas說，「我的房東拒絕做任何維修，但卻希望我每年都遵守房租上漲的規定，並按時全額支付房租。」

Cannick指出，洛杉磯日益嚴重的無家可歸危機與高租金密切相關。即使最低工資上調至每小時17.81美元，仍然不足以應對不斷上漲的租金成本。她說，「即便如此，人們不得不將收入的60%到70%用於支付房租。」

她呼籲租戶們團結起來，組織行動，確保自身權益得到重視。Cannick說，「這不再只是新年計畫，而是新年的革命。」

對於大多數租戶來說，這些租金漲幅將於2月份正式生效。

租金 洛杉磯 房東

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