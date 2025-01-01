玫瑰花車遊行 台裔癌症康復少女故事感人
第136屆玫瑰花車遊行亮點豐富，包括希望之城（City of Hope）推出的抗癌主題花車、台裔癌症康復少女張凱拉（Keira Chang，音譯）的感人故事，以及由華裔學生設計的創意花車。
知名癌症治療醫院「希望之城（City of Hope）」推出主題花車「希望美好一天」（A Beautiful Day for Hope）以超過5萬朵鮮花妝點，高達20呎，向癌症患者及家屬傳遞希望與力量。16歲台裔少女張凱拉因堅強抗癌經歷，受邀登上花車，與其他癌症康復者及醫護一同巡遊。
2021年5月，張凱拉原本為13歲生日派對做準備，卻突然被診斷出急性淋巴性白血病。她在希望之城兒童癌症中心醫師夏哈尼（Shilpa Shahani）的治療下，開始為期兩年半的化療過程。即便面臨挑戰，張凱拉仍在該院學術倡導計畫（Academic Advocacy Program）的支持下，完成國中學業。
影音來源：記者張庭瑜
來自美國及世界各地的樂儀隊，為遊行注入音樂與活力。洛杉磯聯合學區（LAUSD）高中樂隊以精準步伐和震撼旋律，贏得滿堂喝采。佛萊斯諾州立大學（Fresno State）樂儀隊，展現高難度隊列表演，令人驚嘆。日本的京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High School Green Band），以活力四射表演，再度贏得「橘色惡魔」的美譽。此外，首次亮相的「新英格蘭榮譽樂儀隊」（New England Honor Marching Band）集合美國東北部多所高中的菁英樂手，以熱情洋溢的演出，展現全美對玫瑰花車遊行的支持與熱愛。
影音來源：記者張庭瑜
馬術隊也是遊行亮點，美國海軍陸戰隊西海岸複合騎兵隊（United States Marine Corps Mounted Color Guard）以莊嚴軍禮展現紀律與榮耀；「迷你治療馬隊」（Mini Therapy Horses）與「阿拉伯馬協會」（Arabian Horse Association）則以風格迥異的馬術表演，贏得陣陣掌聲。美國陸軍第一騎兵師（1st Cavalry Division）馬術分隊身著復古軍裝騎乘，展現歷史與軍事榮耀的傳承。
貴賓車隊也是一大看點。玫瑰花車遊行大會主席莫拉雷斯（Ed Morales）與家人乘坐經典敞篷車亮相，為活動增添莊重氣氛。巴沙迪那市長戈多（Victor Gordo）與多位嘉賓分別搭乘花車或復古汽車現身，象徵傳統與現代的交融。
其他表演也十分豐富，包括美國空軍B-2隱形轟炸機的飛行展示、聯合馬術隊巡演，以及大會榮譽樂隊與馬術隊的壓軸演出，都為整場遊行爭光添彩。
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