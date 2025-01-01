玫瑰花車遊行 台裔癌症康復少女故事感人

希望之城（City of Hope）花車「希望美好的一天」（A Beautiful Day for Hope）以超過5萬朵鮮花妝點，傳遞勇氣與希望。（記者張庭瑜/攝影）

第136屆玫瑰花車遊行亮點豐富，包括希望之城（City of Hope）推出的抗癌主題花車、台裔癌症 康復少女張凱拉（Keira Chang，音譯）的感人故事，以及由華裔學生設計的創意花車。

知名癌症治療醫院「希望之城（City of Hope）」推出主題花車「希望美好一天」（A Beautiful Day for Hope）以超過5萬朵鮮花妝點，高達20呎，向癌症患者及家屬傳遞希望與力量。16歲台裔少女張凱拉因堅強抗癌經歷，受邀登上花車，與其他癌症康復者及醫護一同巡遊。

2021年5月，張凱拉原本為13歲生日派對做準備，卻突然被診斷出急性淋巴性白血病。她在希望之城兒童癌症中心醫師夏哈尼（Shilpa Shahani）的治療下，開始為期兩年半的化療過程。即便面臨挑戰，張凱拉仍在該院學術倡導計畫（Academic Advocacy Program）的支持下，完成國中學業。

影音來源：記者張庭瑜

來自美國及世界各地的樂儀隊，為遊行注入音樂與活力。洛杉磯 聯合學區（LAUSD）高中樂隊以精準步伐和震撼旋律，贏得滿堂喝采。佛萊斯諾州立大學（Fresno State）樂儀隊，展現高難度隊列表演，令人驚嘆。日本的京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High School Green Band），以活力四射表演，再度贏得「橘色惡魔」的美譽。此外，首次亮相的「新英格蘭 榮譽樂儀隊」（New England Honor Marching Band）集合美國東北部多所高中的菁英樂手，以熱情洋溢的演出，展現全美對玫瑰花車遊行的支持與熱愛。

「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High School Green Band）以活力四射演出征服觀眾，現場掌聲不斷。（記者張庭瑜/攝影） 「橘色惡魔」樂隊成員面帶笑容，一邊演奏一邊與沿途民眾擊掌。（記者張庭瑜/攝影）

影音來源：記者張庭瑜

馬術隊也是遊行亮點，美國海軍陸戰隊西海岸複合騎兵隊（United States Marine Corps Mounted Color Guard）以莊嚴軍禮展現紀律與榮耀；「迷你治療馬隊」（Mini Therapy Horses）與「阿拉伯馬協會」（Arabian Horse Association）則以風格迥異的馬術表演，贏得陣陣掌聲。美國陸軍第一騎兵師（1st Cavalry Division）馬術分隊身著復古軍裝騎乘，展現歷史與軍事榮耀的傳承。

身穿古代軍裝的隊伍在遊行中向觀眾揮手，將歷史的厚重感與節慶歡樂氛圍結合。（記者張庭瑜/攝影） 美國海軍陸戰隊樂儀隊以精湛的演奏和氣勢恢宏的行進表演驚豔全場。（記者張庭瑜/攝影） 來自新英格蘭的樂儀隊身著傳統服飾，搭配氣勢磅礡的演奏，展現濃厚的地方文化與歷史。（記者張庭瑜/攝影）

貴賓車隊也是一大看點。玫瑰花車遊行大會主席莫拉雷斯（Ed Morales）與家人乘坐經典敞篷車亮相，為活動增添莊重氣氛。巴沙迪那市長戈多（Victor Gordo）與多位嘉賓分別搭乘花車或復古汽車現身，象徵傳統與現代的交融。