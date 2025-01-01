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加州直擊獲獎玫瑰花車 爭奇鬥豔、創意無限

記者劉子為/巴沙迪那即時報導
南巴沙迪那市的花車榮獲「奇幻獎」。（記者劉子為/攝影）
南巴沙迪那市的花車榮獲「奇幻獎」。（記者劉子為/攝影）

2025年的玫瑰花車遊行1月1日在巴沙迪那盛大舉行，各參賽花車以精心設計和動人故事，為全球觀眾呈現絢麗視覺盛宴。今年多個重要獎項得主隨之揭曉，各具特色的花車展示創意與文化傳承的完美結合。

（影音來源：記者劉子為）

南巴沙迪那市（South Pasadena）的花車榮獲「奇幻獎」（Fantasy），其傑出想像力展示，受評審團青睞。花車設計呈現三位好友用臨時組裝的木筏，在水上度過無憂無慮的午後冒險。設計委員會表示，他們靈感來自童年時的美好回憶，這輛花車既捕捉無限想像力，也喚起觀眾對童年時光的懷念。

「美國傳統獎」（Americana）由花車Cherished Memories獲得，該花車聚焦全美範圍內的Elks夏令營，復刻孩子們在其中生活的難忘回憶。花車造型別出心裁，由兩座小島和一座木橋構成，橋下有人划船，生動展現在大自然中活動的美好與樂趣。該獎項表彰「最傑出的國家瑰寶與傳統展示」。

布班克市（Burbank）的花車，則贏得「動畫獎」（Animation）。這輛花車以熱帶環境為背景，描繪色彩繽紛、可愛的小動物在探索世界的同時，彼此娛樂嬉戲，洋溢生命力和活力。在行進過程中，花車還有火山噴發效果，引發觀眾陣陣歡呼。

「非凡獎」（Extraordinaire）由One Legacy Donate Life花車摘得，該花車以「全球最具影響力的器官、眼角膜與組織捐贈運動」為主題，弘揚捐贈拯救生命的重要性。花車上乘坐18位器官受贈者與捐贈者，同時以美麗的花卉肖像紀念26位已故捐贈者。這輛花車不僅以華麗的外觀吸引觀眾，更以深刻的意義感動人心，為捐贈文化帶來啟迪與希望。

值得一提的，還有獲得金州獎（Golden State Award）的Sierra Madre Rose Assoc花車，精彩表演點燃全場；Trader Joe's 打造的花車贏得表現力獎（Showmanship），超市裡的食材以生動活潑形式亮相，令人感到趣味無窮。

布班克市（Burbank）的花車行進過程中，有火山噴發效果。（記者劉子為/攝影）
布班克市（Burbank）的花車行進過程中，有火山噴發效果。（記者劉子為/攝影）
「非凡獎」（Extraordinaire）由One Legacy Donate ...
「非凡獎」（Extraordinaire）由One Legacy Donate Life花車摘得，該花車以「全球最具影響力的器官、眼角膜與組織捐贈運動」為主題。（記者劉子為/攝影）
「美國傳統獎」由花車Cherished Memories獲得。（記者劉子為/攝影...
「美國傳統獎」由花車Cherished Memories獲得。（記者劉子為/攝影）

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