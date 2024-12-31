骨董道奇車聖誕節被盜 警方聖伯納汀諾市尋回

失竊的1956道奇骨董車遭警方尋回。（San Bernardino Sun提供）

南加內陸一輛1956年款道奇 Coronet骨董車，在今年聖誕節 被盜。警方近日意外將失竊車尋回，讓車主深感欣慰。

這輛道奇汽車模仿1950年代電視節目「公路巡警」（Highway Patrol）中車輛，遭歹徒盜竊後，日前被發現棄置在聖伯納汀諾市Marshall Boulevard上一處廢棄公寓後面。儘管車子的點火系統和電池被拆除，車身上的「公路巡警」標誌也被塗掉，但整體保存完好。

車主歐庫拉（Kyle Okura）表示，「我感到鬆了一口氣，很高興還能夠完整地回來。」他是聖伯納汀諾Juan Pollo炸雞連鎖店總裁，該連鎖店經常在遊行活動中使用這輛骨董車。

聖伯納汀諾縣警局警官Mara Rodriguez表示，報告這輛車的市民並未意識到它是失竊車輛，而是注意到一輛老舊的道奇車停在一塊空地上。歐庫拉認為，竊賊作案後，看到媒體報導這起竊車事件後，受到很多人關注，最終選擇丟棄。

這輛車原先停在聖伯納汀諾J街上的Juan Pollo總部，歐庫拉希望重新為汽車上漆，並移至更安全的地方存放。

這輛道奇Coronet的歷史可追溯至多年前，當時由歐庫拉的父親Albert購買。Albert是Juan Pollo連鎖店的創辦人，生前還在聖伯納汀諾開設麥當勞博物館 ，並恢復了沙漠小鎮Amboy。他認為這輛骨董車是「美國精神的象徵」。

歐庫拉感慨地說，「我相信爸爸在天之靈也會為我們找回這輛車感到高興。」

目前，這輛汽車已回到Juan Pollo的手中，未來繼續成為該品牌的經典象徵，將會出現在更多活動中。