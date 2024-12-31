觀看玫瑰花車遊行 玩無人機將重罰或坐牢

觀眾不能使用無人機設備，違反者將面臨巨額罰款，還可能面臨牢獄之災。（KTLA5）

第136屆玫瑰花車遊行將在新年元旦舉行，近百萬人齊聚洛杉磯 縣巴沙迪那市觀看盛典。當局警告，觀眾應遵守現場規則，絕不能使用無人機 設備，違反者將面臨巨額罰款，還可能面臨牢獄之災。

根據KTLA5的報導，此次玫瑰花車遊行，超過1200名聯邦、州、縣和地方執法機構以及消防人員將在現場，努力確保盛大活動的安全。2025年玫瑰花車遊行的主題是「最美好的一天」（Best Day Ever），當局鼓勵所有觀眾遵守規則，讓活動順利進行。

巴沙迪那市發言人Lisa Derderian強調，觀眾不能使用無人機，「我們對此零容忍。」他表示，飛行無人機的罰款很高，違規者還可能面臨牢獄之災。官員表示，執法車輛將分散在整個遊行路線上，不守規矩的觀眾會被逮捕，清晰的路障限制人們在遊行期間接觸花車和表演者。

去年的玫瑰花車遊行，一名女子因將車輛撞向一些路障而被拘留。Derderian指出，值得慶幸的是，這些路障當時阻止了女子，否則她可能受傷，甚至撞死前面的人。

當局還提醒觀看遊行的人們，直到12月31日（周二）中午才能在路邊安置過夜露營地。巴沙迪那消防和警察官員表示，所有人和物品，例如毯子、椅子、以及其他個人物品等都必須留在路邊。31日晚上11時後才可以移到藍色的「榮譽線」（Honor Line），但不能越過。

觀看過程中，如遇緊急情況，請致電9-1-1，對於非緊急情況，請致電 (626) 744-4241。完整的玫瑰花車遊行安全提示、規則條例列表，可通過以下鏈接找到，https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news/pasadena-fire-and-police-departments-issue-rose-parade-safety-tips-2/。