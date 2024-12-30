加州州長「遊民減少」說 被官方打臉:遊民數連創新高

紐森於X平台發表「無家可歸趨緩」的言論遭打臉。（取材自X平台）

每日郵報報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）日前在X平台（前身為推特Twitter）上大膽吹噓稱，「加州無家可歸者增長緩和與減少」。但他的說法被官方最新出爐的數據「打臉」，新數據描繪的加州危機與其言論大相逕庭。

紐森在X平台推文寫道︰「加州無家可歸者增長放緩並減少，比全國整體、其他大多數州及過往的政府取得更多進展。我們正繼續幫助人們離開街頭，讓他們連接必要的照護服務。」

然這段文字被一則更正聲明啪啪打臉，該發表於X平台上的聲明稱，「紐森的貼文完全具有誤導性，加州無家可歸問題並未減少，反而每年持續增加。」聲明指出，自2019年以來，加州在無家可歸問提上已花費240億元。但這五年間，無家可歸人口增加約3萬人，目前總數超過18萬1000人。

這項震驚的新數據來自加州住房與城市發展廳（Department of Housing and Urban Development），數據顯示加州是全美無家可歸者問題最嚴重的州，遠超過其他州。目前加州有18萬7084名無家可歸者，其次是紐約州 （New York）15萬8019人，華盛頓州（Washington）3萬1554人，佛羅里達州（Florida）3萬1362人。

不少人批評紐森上述言論。一位網友評論稱，「紐森每次在這裡出現試圖說謊，都會被徹底打臉。」有網友留言：「州長：加州的無家可歸者『顯著』減少？事實上仍比去年增長2%，對這場巨大危機丟些微不足道的補救措施，然後稱進步？」

另有網友針對紐森近期購買1棟價值900萬元的豪宅提出批評，稱「你的900萬元豪宅過得如何？你可以容納一些無家可歸者，但你只是紙上談兵。」

上月紐森夫婦將家人搬至馬林縣（Marin County），四名孩子全部就讀該縣的學校。這位民主黨人被視為未來可能的總統候選人，他保留沙加緬度（Sacramento）郊區費爾奧克斯（Fair Oaks）的一棟六房，價值370萬元房產，有時與妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）住在那。

然他將孩子們安置在距離90哩外的馬林縣肯特菲爾德（Kentfield）價值910萬元新家。其大女兒蒙大拿（Montana）在當地布蘭森學校（The Branson School）就讀高中，該校學費每年達6萬元。這棟房產占地不到一畝，主屋約5600平方呎，成交價比要價高7%，有六間臥室、五間半浴室與一間客房，有大片落地窗可俯瞰塔馬皮斯山（Mount Tamalpais），戶外有游泳池和帶著雕塑的花園。