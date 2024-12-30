我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長稱「遊民減少」 官方數據打臉：遊民數連創新高

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

孫耀寧涉「中國間諜」案開庭 前妻籌錢求保釋未獲批

本報記者／洛杉磯即時報導
王愛琳（左一）、孫耀寧（右一）曾一起參加社區活動。（讀者提供）
王愛琳（左一）、孫耀寧（右一）曾一起參加社區活動。（讀者提供）

南加社區活躍人士孫耀寧涉嫌「中國間諜」案，12月30日（周一）在洛杉磯聯邦地區法院開庭。當天孫耀寧的前妻帶著五萬美金請求法庭保釋，但遭法官當場拒絕。

30日的庭審從上午10時開始，持續半小時結束，地點位於洛杉磯E temple st 255號的加州中區聯邦地方法院大樓。嫌疑人孫耀寧穿一身白色衣服、白色褲子，帶手銬出庭。

根據當天參加庭審旁聽的會計師Michelle Wu提供的消息，庭審期間從始至終，孫耀寧沒有說一句話。他看上去神情自若，並與參加庭審的前妻、及孩子打招呼。

孫耀寧前妻帶著五萬美元、朋友也籌集五萬美元，共十萬美元，請求法庭保釋；但法官當場拒絕，並解釋如果允許孫耀寧保釋出獄，他可能會與南加民選官員，即起訴書中所說的「一號人物」（individual number one，王愛琳）串供。前妻保證，孫耀寧如獲保釋，只會待在家中，不會外出，但法官表示，無法相信，並擔心孫耀寧獲保釋後可能會出逃。

法庭記錄、公開信息顯示，亞凱迪亞議員王愛琳和孫耀寧曾共同參與數項投資，包括一家中文媒體。王愛琳2018年在洛杉磯成立非營利組織美國加州華人總商會（American Southwest Chamber of Commerce，ASCC）。2023年，曾擔任該商會會長的註冊會計師Michelle Wu提告王愛琳、孫耀寧，稱對方誣告自己盜用該組織的資金，此案目前仍在審理中。

據悉，30日的庭審，王愛琳沒有到場。嫌犯孫耀寧繼續被羈押，等待接下來的法律程序。

洛杉磯 加州 南加

上一則

南加華人區再次發現5野生鸚鵡 遭虐殺

下一則

加州州長「遊民減少」說 被官方打臉:遊民數連創新高

延伸閱讀

洛杉磯華文作家協會 追思葉周

洛杉磯華文作家協會 追思葉周
國際短劇協會洛杉磯研討未來與挑戰

國際短劇協會洛杉磯研討未來與挑戰
天普市3死縱火案 華人嫌犯不認罪

天普市3死縱火案 華人嫌犯不認罪
聯合健保執行長命案 兇嫌同意回紐約受審 法官裁決不得保釋

聯合健保執行長命案 兇嫌同意回紐約受審 法官裁決不得保釋
亞當斯促撤受賄指控 法官駁回 維持明年4／21庭審

亞當斯促撤受賄指控 法官駁回 維持明年4／21庭審
殘殺7旬華婦 嫌上訴被駁回 判終身監禁不得保釋

殘殺7旬華婦 嫌上訴被駁回 判終身監禁不得保釋

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告
失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留