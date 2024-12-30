南加華人區再次發現5野生鸚鵡 遭虐殺

聖蓋博谷再次發現多隻野生鸚鵡遭虐殺。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，近期南加 州出現令人不安的畫面，聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）本月初發現多隻鸚鵡遭殺害後，日前再次發現五隻野生鸚鵡遭虐殺，其中一些傷勢嚴重，不得不進行安樂死 。

當地野生動物救援人員瓦茲（Cleo Watts）表示，這些鸚鵡屬瀕危物種，牠們被發現在艾爾蒙地（El Monte）的鐵軌上，一個臨時搭建的鳥籠內。瓦茲指出，「其中三隻當場被判定需安樂死，有的多處骨折，有一隻身體左側出現撕裂傷，還有一隻的喙被完全撕成兩半。」

瓦茲經營一家名為「克里歐動物照護中心」（Cleo's Critter Care）的野生動物救援和康復機構，這並非她第一次看見鸚鵡以如此慘烈的狀況被送來。本月早些時候，在巴沙迪那（Pasadena）和蒙羅維亞（Monrovia），有多隻鸚鵡被發現遭虐殺，最多時有11隻鸚鵡被殺害或重傷。

此外，約莫一年前在天普市（Temple City），有人在樹上設置捕鳥網，推測是為抓捕鸚鵡，導致一些鳥從樹上掉落，受傷或被車輾過致死。「我們不斷聽到這些鳥類被殘害的新聞，並認為這是人類造成的」瓦茲說。

這些鳥並非原生鳥類，但也已定居於聖蓋博谷多時，雖然部分居民喜歡牠們，但也有些人對其不友善。聖地牙哥（San Diego）南加鸚鵡救援中心（SoCal Parrot Rescue）的卡斯（Ashlly Cass）表示，如果意外還情有可原，但這是令人痛心的故意為之。我們還不確定這些案件發生的原因，也許只是因牠們的叫聲讓部分人厭煩。