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南加華裔市議員 男友涉間諜 居民批評、要她辭職

本報記者／亞凱迪亞即時報導
王愛琳（右一）今年10月中旬參加亞市市議會。（本報記者／攝影）
王愛琳（右一）今年10月中旬參加亞市市議會。（本報記者／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市華裔市議員王愛琳，受到男友孫耀寧「非法充當中國間諜」案影響，受到指責批評，一些居民發聲要求王愛琳辭職。對此，王愛琳沒有置評。

根據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）報導，亞凱迪亞當地部分居民認為，孫耀寧不僅是王愛琳的競選財務主管，還是她的未婚夫。如今孫耀寧涉嫌當中國間諜，王愛琳應該辭職。

巴沙迪那星報援引亞市社區臉書（Facebook）群組對話，有人指出，「王愛琳與中國間諜的戀情不僅可疑，而且明顯是叛國」、「如果她不辭職，那麼市議會應該進行不信任投票，並要求她辭職。中共一直在培養她競選政府職位，這將使她向中共傳遞信息」、「辭職是為恢復公眾信任」。

也有市民認為，王愛琳擔任市議員期間，為當地民眾做了不少實事。一位居民指出，曾抱怨路上堆放的垃圾，王愛琳關心此事，並幫助解決問題。此外，王愛琳還積極關注社區治安，主動與媒體保持聯繫，及時向市民通報案情發展、社區動態。

亞市前市長戴守真表示，對王愛琳涉及孫耀寧「間諜案」事件不了解，無法發表具體意見，但他認為， 民選官員服務市民，必需要「先修身養性，然後才能齊家治國平天下」，品行端正，才不會破壞民選官員形象。

一位不願具名的華裔社區領袖接受本報採訪表示，「王愛琳如果不辭職，最起碼應暫停職務，直至司法部對她未婚夫（孫耀寧）的案件審理有初步結果。 考量孫耀寧被控的罪行和她相關，並直接指向她本人的選舉及充當代理人的可能性，這不是一個與王愛琳毫無關系的案件。」這名社區領袖還嚴厲指出，「王愛琳繼續在任，將會嚴重影響市政府、市議會的公信力，讓民眾產生更強烈反對。如果她和孫耀寧都是無辜的，再恢復職務不晚。」

12月19日，南加僑界活躍人士孫耀寧，因被控充當中國的非法特工被聯邦調查局(FBI)逮捕，目前仍處關押狀態。司法部指出，孫耀寧與另一名中國間諜陳軍合謀，涉嫌參與長年間諜計畫，該計畫影響地方選舉，培養支持親華、反對台獨的官員。

亞市政府23日曾發表聲明，王愛琳已與FBI約談，目前沒有被捕或被控任何罪名。孫耀寧與亞市政府沒有任何關係，被認為是孤立事件，與亞市議會的其他成員沒有任何已知聯繫，沒有參與亞市政府的業務或決策。

事發後，王愛琳從未回覆任何一家媒體的採訪請求，人們指出，她應就這起重大事件發表聲明，並在媒體上回答民眾的疑問。

美國前高級情報官員、現任教授Dennis Craig Wilder對此事發表評論，儘管王愛琳、孫耀寧在職業和個人方面關係密切，但王愛琳可能不太了解孫耀寧在中共扮演的角色。Wilder在一封電子郵件中表示，孫耀寧參與的公開活動，許多與地方層面的美中交流有關，王愛琳應該清楚孫耀寧的親北京傾向。

巴沙迪那星報指出，孫耀寧被捕的同一天，亞市政府獲悉FBI在Huntington Drive 1000號街區行動，根據公開記錄，此地正是王愛琳居住的地方。

王愛琳受到指責批評，居民發聲要求其辭職。（本報記者／攝影）
王愛琳受到指責批評，居民發聲要求其辭職。（本報記者／攝影）

間諜 中共 FBI

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