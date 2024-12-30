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2男嫌帶娃行竊 遭位於南加的微型國家Slowjamastan通緝

聖地牙哥訊
Slowjamastan是由聖地牙哥DJ Randy「R-Dub」Williams 2021年9月16日在帝王縣購買11畝土地後，創立的「微國家」。（取自Slowjamastan官網）
Slowjamastan是由聖地牙哥DJ Randy「R-Dub」Williams 2021年9月16日在帝王縣購買11畝土地後，創立的「微國家」。（取自Slowjamastan官網）

KTLA電視台報導，南加的「微型國家」Slowjamastan共和國懸賞1000美元，尋找涉嫌入室盜竊和破壞財物的父子團夥線索。Slowjamastan稱，事件發生在12月14日，兩父親帶著子女闖進Slowjamastan，並在該區域實施一系列犯罪活動。

根據Slowjamastan發布的視頻，該團夥晚7時開始不法行為，並持續約一個小時。他們在該地區的「邊界」大門附近徘徊，並討論如何進行破壞和盜竊。影片中可以看到，至少有兩成年男子和三名孩童在場。雖然其中一名孩子表示擔心，但大人堅持帶他們進行違法行為。

事發不久，Slowjamastan有人聯繫嫌犯，警告他們已被錄影請立即離開。然而，這群人的主謀似乎不擔心後果，甚至鼓勵孩子繼續犯罪。

在警方接到報案尚未到達現場前，這群人闖入警衛室，竊取包括假人、標誌和箱子在內的各種物品。除偷竊外，他們還在現場實施破壞，並將竊來的物品帶回休旅車（SUV）。隨後，該團夥的成員表示，他們可能再次回來。

Slowjamastan的蘇丹（Sultan）接受KTLA採訪時表示，「我們不僅對財物損失感到不安，更讓人難以接受的是，居然有成年人帶著孩子一起參與這些不法行為。當時孩子們明顯感到不安，我們更擔心的是他們的未來。」

目前，Slowjamastan呼籲任何知情人士提供線索，幫助警方找到這些嫌疑人。根據Slowjamastan公告，知情者可以通過電子郵件[email protected]或致電帝王縣警局442-265-2000提供線索。

KTLA報導，Slowjamastan是由聖地牙哥DJ Randy「R-Dub」Williams 2021年9月16日在帝王縣購買11畝土地後，創立的「微國家」（micronation），擁有自己的國歌、國家標誌和貨幣。儘管這一事件引發關注，Slowjamastan依舊堅持其「微國家」理念，並在面對挑戰時保持幽默和堅韌。

嫌犯實施不法行為。（自Slowjamastan官網）
嫌犯實施不法行為。（自Slowjamastan官網）

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