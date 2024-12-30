南加2華人出海釣魚失蹤 海岸邊發現人體殘骸、翻船

當局找到失事船隻。（abc 7）

洛杉磯縣海濱豪宅區派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）日前發生失蹤案，兩名釣魚 愛好者開船出海，至今未歸。警方近期在附近連續發現人類殘骸、以及翻覆船只。有知情者指出，失蹤者是華人 。截止發稿，當局尚未公布兩名失蹤人員的具體信息。

根據Daily Mail等多家媒體報導，警方稱，兩名男子12月23日（周一）下午從聖彼渚(San Pedro)乘坐一艘小船出海，第二天早上有人報告他們失蹤，因為兩人在暴風雨中沒有如期返回。

南加華人釣魚群組漁友指出，兩名失蹤者是50多歲的華裔男性，一人姓姜、一人姓唐，他們都是釣魚愛好者，朋友稱他倆為姜哥、唐哥。失蹤者的好友表示，原本計畫三人一起出海釣魚，但當天風浪大、海上有霧，因此沒有跟著出去。好友一直沒有等到兩人回來，於是報警。

根據釣魚群友提供給世報的信息，有人指出，「姜哥當時開的不是Parker，是另外一只船，本田發動機」；有人還在群里詢問，「姜哥，最近要去釣龍利魚嗎？」其他人回應「老姜出事了」；還有人表示「唐哥會潛水，不備著設備也沉不下去」。多名釣魚愛好者表示，與失蹤人員相識，出事後一直在焦急等待，祈禱奇跡發生。

KTLA 5電視台報導，兩名50多歲的男性駕船從Cabrillo Beach出海捕魚，原打算在午夜前返回，抵達Cabrillo Marina附近，但一直沒有出現。據氣象預報，事發當天海浪高達13英尺。救援人員接到報案，24日清晨5時30分開始搜尋，很快在Paseo Del Mar 1800號街區周圍的岩石上，找到失蹤人員傾覆的船只，但兩名男子下落不明。幾位看到漁船殘骸的目擊者稱，船體破損嚴重，滿是洞孔，現場散落救生衣和其他物品。

海岸警衛隊繼續派船只搜索出事地區，警用直升機也加入搜救，當局還派出無人機搜索。由於氣候條件惡劣，搜救規模最終減小；事發第三天，也就是25日（周三），海岸警衛隊宣布暫停搜索，並稱未發現任何求救跡象，也沒有發現失蹤者可能生還的證據。

12月25日聖誕節 當天上午8時20分左右，警方接到報告，有人在Paseo Del Mar 800號街區附近的Bluff Cove Trail發現人腿殘骸，此處距離失蹤人員的船只不遠。洛縣警局當天對附近海岸進行搜查，並部署警犬，但沒有發現更多遺骸。目前尚無法確定該遺骸與兩名失蹤者有關。

事發第四天，12月26日（周四），派洛斯福德斯莊警局稱，警察和驗屍官沿海岸線繼續搜尋，找到第二條人腿和股骨，這些遺骸首先由一名徒步旅行者發現。不過最終調查發現，該遺骸已腐爛多時，研判與失蹤事件無關，可能是有人墜崖。