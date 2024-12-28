我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

華語文中心年終成果展 南加州4年發展20校

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
台灣華語文中心年終成果發表暨美食品嚐餐會圓滿落幕，展示華語教育成果並深化對台灣文化的認識。（記者張庭瑜/攝影）
台灣華語文中心年終成果發表暨美食品嚐餐會圓滿落幕，展示華語教育成果並深化對台灣文化的認識。（記者張庭瑜/攝影）

台灣華語文學習中心（Taiwanese Center for Mandarin Learning, TCML）12月27日在阿罕布拉市（Alhambra）橘色餐館舉辦年終成果發表暨台灣美食品嚐餐會。自2020年美台簽署教育倡議以來，全球已成立66所台灣華語文學習中心，南加州以近20所成為全球推展重鎮。此次活動由僑務委員會與TCML校長們共同主辦，吸引77位學員及多位僑界嘉賓參與。

活動有七至八所學校參與，各校學員以小組形式發表華語學習成果，展現其語言與文化學習的努力與成果。精彩的展示後，參與者共同享用台灣特色料理，包括珍珠奶茶、滷肉飯等經典美食，在輕鬆歡樂的氣氛中感受台灣文化的深厚魅力。

活動當天，聯合中文學校會長車慶餘對推廣華語教育的成效表示肯定。前聖峪華協校長楊賢怡致詞指出：「推廣華語教育不僅是一項語言教學任務，更是一項文化交流的重要工作。我們希望通過華語學習，讓學生們感受到台灣文化的多樣性與包容性，也讓世界更加認識台灣的自由民主價值。」他強調，隨著台灣華語文學習中心在全球的快速推展，台灣在國際語言教育領域的地位越發重要。

當天出席活動嘉賓，包括國策顧問田詒鴻、僑務委員温玉玲、羅明，以及世華副總會長陳玲華等。他們一致讚賞可喜的教學成果，並期待未來能吸引更多學生參與。值得一提的是，台美商會學生間的互動已促成三對姻緣，顯示語言與文化學習在促進人際交流中的獨特價值。

自2020年美台簽署教育倡議以來，台灣華語文學習中心不斷發展，南加州成為推廣的核心地區之一。此次年終活動為華語教育的推廣畫下圓滿句點，也進一步加強了學生對台灣文化的深刻認識與情感聯繫。

加州 南加 阿罕布拉

上一則

顧客涉酒駕通報餐館 橙縣街道安全新措施

延伸閱讀

快速通道繳費詐騙又起 官員籲刪掉別回覆

快速通道繳費詐騙又起 官員籲刪掉別回覆
快速通道繳費短信 南加詐騙捲土重來

快速通道繳費短信 南加詐騙捲土重來
洛僑界急難救助協會 新理事會出爐

洛僑界急難救助協會 新理事會出爐
洛杉磯僑界急難救助協會選出2025理事會行政團隊

洛杉磯僑界急難救助協會選出2025理事會行政團隊
聖誕奇蹟 他找到紐約失散大家庭 揭開75年秘密

聖誕奇蹟 他找到紐約失散大家庭 揭開75年秘密
巨浪猛襲海岸 加州聖塔克魯茲1死1失蹤

巨浪猛襲海岸 加州聖塔克魯茲1死1失蹤

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年