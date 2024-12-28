華語文中心年終成果展 南加州4年發展20校

台灣華語文中心年終成果發表暨美食品嚐餐會圓滿落幕，展示華語教育成果並深化對台灣文化的認識。（記者張庭瑜/攝影）

台灣華語文學習中心（Taiwanese Center for Mandarin Learning, TCML）12月27日在阿罕布拉 市（Alhambra）橘色餐館舉辦年終成果發表暨台灣美食品嚐餐會。自2020年美台簽署教育倡議以來，全球已成立66所台灣華語文學習中心，南加州 以近20所成為全球推展重鎮。此次活動由僑務委員會與TCML校長們共同主辦，吸引77位學員及多位僑界嘉賓參與。

活動有七至八所學校參與，各校學員以小組形式發表華語學習成果，展現其語言與文化學習的努力與成果。精彩的展示後，參與者共同享用台灣特色料理，包括珍珠奶茶、滷肉飯等經典美食，在輕鬆歡樂的氣氛中感受台灣文化的深厚魅力。

活動當天，聯合中文學校會長車慶餘對推廣華語教育的成效表示肯定。前聖峪華協校長楊賢怡致詞指出：「推廣華語教育不僅是一項語言教學任務，更是一項文化交流的重要工作。我們希望通過華語學習，讓學生們感受到台灣文化的多樣性與包容性，也讓世界更加認識台灣的自由民主價值。」他強調，隨著台灣華語文學習中心在全球的快速推展，台灣在國際語言教育領域的地位越發重要。

當天出席活動嘉賓，包括國策顧問田詒鴻、僑務委員温玉玲、羅明，以及世華副總會長陳玲華等。他們一致讚賞可喜的教學成果，並期待未來能吸引更多學生參與。值得一提的是，台美商會學生間的互動已促成三對姻緣，顯示語言與文化學習在促進人際交流中的獨特價值。

自2020年美台簽署教育倡議以來，台灣華語文學習中心不斷發展，南加 州成為推廣的核心地區之一。此次年終活動為華語教育的推廣畫下圓滿句點，也進一步加強了學生對台灣文化的深刻認識與情感聯繫。