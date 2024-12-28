兆彩開出12.2億頭獎 加州售出一票獨得

加州一家加油站超商售出史上第五高兆彩Mega Millions頭獎，幸運得主獨得12.2億美元獎金。（取材至abc7電視台）

加州 一名幸運兒在27日晚間猜中12.2億美元（約新台幣380億美元，人民幣86.7億美元）兆彩 頭獎，成為該州最新億萬富翁。該張頭獎彩券於北加州柯頓伍德市（Cottonwood）的陽光食品加油站 （Sunshine Food and Gas ）售出，金額也是兆彩史上第五高。

據加州彩票局消息，這張幸運彩券是在陽光食品加油站（3505 Rhonda路）售出，雖然中獎人尚未現身領獎。當期開出的中獎號碼為3、7、37、49、55，特別號6，Megaplier倍數為3倍。此外，加州還開出兩張二獎彩券，分別命中五個號碼，各中獎78萬7543美元（約台幣2,500萬美元），分別售出於聖貝納迪諾市的卡德納斯超市（2045 East Highland Ave.）和羅斯維爾市的雪佛龍加油站（1400 Blue Oaks Blvd.）。

據加州樂透局統計，當晚全州共計售出84萬2839張中獎彩券，獎金金額從2美元到9487美元不等。此次樂透銷售也為加州教育基金貢獻約8950萬美元。根據規定，頭獎得主可選擇一次性現金領取，扣稅後約得5億4970萬美元；或選擇年金分期方式，初次支付後，未來29年每年支付額將增加5%，直至總額支付完成。

猜中兆彩頭獎的機率僅約3億分之一。根據統計，該遊戲最常出現的號碼為10、3、17、14、46，而最常見的Mega 勁球（Ball）號碼則是11。兆彩遊戲在美國45個州及哥倫比亞特區開賣，票價2美元，擁有九種獎項組合，每周二及周五晚間8點開獎。民眾若想購買Mega Millions彩券，可上加州樂透局官網查詢販售地點。