新年玫瑰花車遊行首用電動車創新

136屆玫瑰花車遊行中首款全電動花車亮相。（主辦者提供）

136屆玫瑰花車遊行隊伍中，拉肯亞達 -弗林楚奇 （La Cañada Flintridge）玫瑰花車協會展示一項在百餘年花車遊行歷史上的創新工程——首款完全由電力驅動的花車。這一突破性設計，不僅凸顯對可持續發展的承諾，也為未來花車遊行設立了新技術標竿。

據該組織消息，這款重量三萬磅的花車，搭載六組總容量150千瓦時的鋰電池組，取代先前的兩台V8內燃引擎，用於推動液壓、動畫和整體驅動系統。當地玫瑰花車協會主席科彭（Ernest Koeppen）表示，當代正處於技術和設計交會的激動人心時刻，這項工程讓我們突破了傳統的設計界限。

花車的技術創新還包括採用3D列印 機械臂與遙控伺服機構，搭配機械化康乃馨，實現花卉顏色變化和動態燈光效果，所有設計均符合玫瑰花車遊行要求使用天然材料的規定。

這不僅是一項工程創舉，還是一個教育平台。協會旗下的TechNovation中心為當地青少年提供免費技術培訓，包括焊接、設計、CAD建模、機器人技術、液壓與電氣操作等技能。學生可借此獲得社區服務時數，並有望透過與學區 的合作，將這些技能轉化為正式課程學分。

科彭進一步表示，「我們希望這不僅是一輛花車，更是一個啟發年輕人探索工程與創意的舞台。」這一理念體現了協會的設計研究工程藝術製造哲學（D.R.E.A.M.），讓年輕一代參與到未來的技術創新中。

該花車項目獲得四大科技合作夥伴支持，包括噴氣推進實驗室（JPL）、Aerovironment、EV West和TRL Systems。協會未來計畫包括在2026年全面移除所有內燃引擎，並在建造地安裝太陽能發電系統，進一步推動遊行的環保轉型。