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Mega Millions頭獎12億 南加彩民大排長龍

洛杉磯訊
南加州民眾搶購Mega Millions樂透，瞄準創紀錄的12億美元頭獎。（取材至ktla5電視台）
南加州民眾搶購Mega Millions樂透，瞄準創紀錄的12億美元頭獎。（取材至ktla5電視台）

美國兆彩(Mega Millions)獎金近日飆升至12億美元高額獎金，創下12月份歷史新高，南加州掀起購買狂潮。彩民（lottery ticket buyers）27日清晨5時起在有「幸運彩券行」之稱的霍桑(Hawthorne)藍鳥酒品商店外大排長龍，等候購買今晚8時開獎的彩券，希望能在2024年結束前抱走巨額獎金。

該筆天價獎金始於聖誕夜無人中獎後持續累積。加州樂透發言人貝克（Carolyn Becker）直言：「獎金越高，民眾購買意願越強。許多平時對樂透不感興趣的人，看到獎金突破十億元，也會想要試試運氣。」若本次由加州民眾抱走頭獎，將創下該州Mega Millions史上最高紀錄。貝克興奮地表示：「加州從未出現如此驚人的獎金。若今晚開出加州贏家，這將是我們州樂透史上的重要時刻。」

以開出多張大獎彩券聞名的藍鳥酒品商店，再度成為購票人潮焦點。店員朱蘭（Maggie Juran）透露，民眾在清晨5時就冒雨排隊，開店時門外已排了約40人。經常購買彩券的居民岡薩雷斯（Javier Gonzalez）專程前來，他笑說：「這裡彷彿被幸運女神眷顧著。」

橙縣各便利商店的電子看板已經刷新至最高額度「999,999,999」。

在柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）一家7-Eleven店長也表示近期購票人潮明顯增加，尤其臨近開獎時段，更是大排長龍。雖然中得頭獎的機率僅有1比3億257萬5350，但贏得其他獎項的機率提高至1比24。即使中獎機率渺茫，每張2元的彩券仍為公共教育帶來豐厚收入。貝克透露：「僅此次加州的售票收入，就為公立學校籌得約7880萬元。」

樂透官員表示，12月份以來首見如此驚人的Mega Millions頭獎。儘管聖誕夜未能帶來「中獎奇蹟」，但這筆天價獎金或許將成為某位幸運兒最難忘的新年大禮，並將在今晚8時開獎，民眾可透過網路查詢最新開獎號碼。

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