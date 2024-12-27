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FASCA聖地牙哥、河濱分會冬季跨域聯誼

橙縣訊
FASCA聖地牙哥與河濱兩會青年文化大使相見歡。一排左一致左三聖地牙哥分會助理導師汪凡喜、講師王家楓及諮詢導師柳靜娟；一排右一河濱分會諮詢導師林玲華；二排右一至右二僑務委員謝家樹、河濱分會諮詢導師黃錦雲。（橙僑中心提供）
FASCA聖地牙哥與河濱兩會青年文化大使相見歡。一排左一致左三聖地牙哥分會助理導師汪凡喜、講師王家楓及諮詢導師柳靜娟；一排右一河濱分會諮詢導師林玲華；二排右一至右二僑務委員謝家樹、河濱分會諮詢導師黃錦雲。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）聖地牙哥分會於2024年終，邀請河濱分會冬季跨域聯誼。在結合趣味、創意與團建的聯誼之中，讓兩個分會成員除共同歡慶冬季節日，也加強了彼此的聯繫與友誼。

當天FASCA河濱分會成員在諮詢導師黃錦雲及林玲華帶領下，遠赴聖地牙哥參加這場冬季聚會。活動以破冰遊戲開場，讓來自兩個分會成員相互熟悉，為接下來的精彩活動鋪墊良好氛圍。隨後成員被隨機分成混合小組，參與以聖誕節、節日與冬季為主題的問答競賽及「猜歌曲」挑戰，現場混合了熱烈競爭與歡樂節日氣氛。接續的才藝表演將活動推向高潮，成員們展現了鋼琴、小提琴、歌唱、扯鈴表演及跳繩技巧等多元才藝，讓觀眾沉浸在青年文化大使的精采表演之中。

下一階段的餅乾裝飾比賽更添趣味，參加者需要共同創作出具有故事性的節日主題餅乾。這項活動充分激發成員的創造力與團隊合作精神，成果既藝術又美味，完美體現了團隊合作精神。

FASCA聖地牙哥分會的家長們當天特別準備多樣臺式美食與甜點、鹹酥雞、 大腸麵線、肉羹湯、炒米粉、滷肉飯、貢丸湯、燒仙草等，以最熱情的臺式待客之道，為活動增添溫馨。緊接著的交換禮物遊戲則充滿了歡笑與驚喜，成員們隨機挑選禮物並愉快地「搶」禮物，徹底釋放節日的歡樂氣息。

僑務委員謝家樹表示，這場冬季聚會不僅是歡樂的節日慶典，更是FASCA成員增強社群意識、培養領導力，以及促進創意與團隊合作的重要機會。FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟則對成員們在活動中突破自我，展現多元才華，並且在互動中建立友誼，感到驕傲及欣慰。

活動尾聲，大家以歡樂大合照為這一天的精彩活動友誼建立，留下最佳註記與美好回憶，並互相祝福、共迎新年。

趣味節日餅乾裝飾比賽，考驗青年文化大使們的創意及團隊合作能力。（橙僑中心提供）
趣味節日餅乾裝飾比賽，考驗青年文化大使們的創意及團隊合作能力。（橙僑中心提供）

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