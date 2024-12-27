假日季LAX「春運」 華人機場巴士連軸轉

華人業者機場大巴現在每輛車都滿載。（鹿強提供）

年末假期即將結束，出門度假的人們陸續返家或還在途中，美國汽車協會（AAA）估計今年的假期旅行將是有史以來最繁忙的，洛杉磯國際機場 （LAX ）27日因為安檢時間過長有人誤機，機場巴士供不應求，且因為行李箱滿載，即使有座位人也無法上車。

承包機場大巴業務的業者鹿強表示，機場現在每天都很堵，特別是晚上高峰時間七點到十點，至少比平時多花半個小時。從機場隧道到航廈至少花費半個小時，有時甚至一個小時。27日早上9時出發的兩班車全滿，甚至還因為坐不下，只能把客人留下等下一班。平時這個時間並不太忙，但現在每輛車都滿座。為應對節日高峰，已從下午5時到晚10時的高峰時間每小時增加了一個班次，但是乘客還是超負荷，無法一次全部送達。

他說，機場大巴每半小時一班，每天運作22個小時，凌晨1點是最後一班，之後有兩個小時停運，接近24小時運作。一張車票9.75美元，還沒有行李限制且不收行李費，導致行李箱經常滿載，過節期間行李尤其多，座位雖然有空座，但因為行李箱多，無法再上客。

根據KTLA報導，因為惡劣天氣，一些國內航班延誤。一個家庭飛往科羅拉多州的航班被取消，另一位女士飛往新澤西州紐瓦克的航班延誤幾個小時。至於在LAX機場國際航班轉機時更是不便。一些旅客表示，機場海關排隊需要幾個小時才能通過，這導致一些旅客錯過轉機航班。一名澳洲 男子說，由於海關排隊，他錯過了飛往溫哥華的轉機航班，他不確定27日當天是否還有另一趟航班飛往溫哥華，已經錯過27日在加拿大預訂的旅行行程。

機場轉機等待的隊伍也很長，再加上他們從澳洲或亞洲飛到洛杉磯十來個小時航班所帶來的疲憊，27日周五對一些人來說是難以忍受的旅行日。