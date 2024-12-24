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南加17歲藝術少女遭刺死 前男友被捕保釋金202萬

編譯陳盈霖／即時報導
17歲少女Angelina Gonzales生前是優秀藝術家。（photo courtesy of Leticia Pimentel Caraballo）
17歲少女Angelina Gonzales生前是優秀藝術家。（photo courtesy of Leticia Pimentel Caraballo）

洛杉磯日報報導，經過家人確認，本月20日遭刺死的17歲少女，為就讀阿蘇薩高中（Azusa High School）12年級學生岡薩雷斯（Angelina Gonzales），阿蘇薩聯合學區稱她是一位優秀藝術家，也是啦啦隊和摔角隊成員。家人指稱，殺害岡薩雷斯的是她的前男友。阿蘇薩警局21日逮捕18歲羅德里格斯（Daniel Rodriguez），他被指控犯下一項謀殺罪與使用刀等相關指控，保釋金202萬，然目前警方並未公布嫌犯與岡薩雷斯之間關係。

岡薩雷斯於事發當晚10時多左右，在距離阿蘇薩高中西校區不遠的北Soldano路300號街區，被發現身中多刀，根據阿蘇薩警局，醫護人員將她送醫後不治。

根據校方聲明，這名少女今年曾在第31選區國會藝術競賽（Congressional Art Competition）中獲得冠軍，並於2022年得到評審選擇獎，作品曾在美國國會展示。學區表示「她的創造才能和充滿活力的個性豐富了社區」。

家人親友正替她的追悼會進行籌款。家人在GoFundMe上寫道︰「安吉麗娜不僅是她的成就，也是我們生活中的一盞明燈，一個善良、充滿愛和活力的靈魂，替周圍人帶來歡樂。」

目前官員尚未透露兇嫌姓名，但家屬告訴ABC 7，兇嫌是岡薩雷斯前男友，岡薩雷斯是在他的家中被刺死的。家屬透露，兇嫌從啦啦隊晚宴中接走安吉麗娜，帶她回自己家中，隨後一名家屬透過手機定位追蹤到她的位置。

岡薩雷斯繼父卡拉巴洛（Robert Caraballo）告訴ABC 7，「當我趕到現場時，已有封鎖線、鑑識人員等，我向警方說，我女兒就在裡面，我女兒不見了，當時警方讓我先坐在一邊。」洛縣警局呼籲知情者聯繫兇殺案探員323-890-5500，匿名者撥打犯罪舉報熱線800-222-8477。

岡薩雷斯（右）曾榮獲第31選區國會藝術競賽冠軍，左為國會議員那波莉塔諾（Grac...
岡薩雷斯（右）曾榮獲第31選區國會藝術競賽冠軍，左為國會議員那波莉塔諾（Grace F. Napolitano）。（那波莉塔諾臉書）

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