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中國間諜案疑雲 亞市聲明華裔女議員未被指控

本報記者／亞凱迪亞即時報導
亞市政府23日發文稱，市議員王愛琳未被捕或被指控任何罪名。（本報記者／攝影）
亞市政府23日發文稱，市議員王愛琳未被捕或被指控任何罪名。（本報記者／攝影）

南加僑界活躍的旅美中國導演孫耀寧，日前因「非法充當中國間諜」被聯邦調查局（FBI）逮捕，此案涉及洛杉磯縣亞凱迪亞華裔市議員王愛琳（Eileen Wang）。亞市政府23日發表聲明，王愛琳目前沒有被捕或被指控任何罪名。

亞凱迪亞市經理Dominic Lazzaretto透過聲明表示，12月19日，亞市接到 FBI在Huntington Drive 1000號街區的行動通知，目標是孫耀寧(Yaoning“Mike” Sun)，他因被指控充當中國的非法特工被捕。聲明指出，孫耀寧與亞市政府沒有任何關係，並提到孫耀寧已首次在加州中區聯邦地方法院出庭，尚未提出抗辯。

司法部日前的訴狀中提到，孫耀寧是南加某市議員的「私人密友」，在她2022年競選市議員時，擔任競選團隊經理。亞市政府的公告中指出，王愛琳競選第3區市議員期間，提交的競選文件中，將孫耀寧列為財務主管（Treasurer）。市政府表示，王愛琳目前已與FBI交談，她未被捕或被指控任何罪名，並將在整個調查過程中與聯邦當局充分合作。

此案在南加聖蓋博谷華人區引起廣泛關注，調查引發人們對孫耀寧在當地和整個地區參與程度的擔憂和疑問。對此，亞市政府表示，目前，孫耀寧的參與被認為是孤立事件，與亞市議會的其他成員沒有任何已知聯繫，沒有參與亞市政府的業務或決策。市政府支持聯邦合作夥伴對這些嚴重指控進行徹底、全面的調查，並將繼續就此事向居民通報。

根據司法部的消息，今年64歲的孫耀寧被指控充當中國間諜，並與另一名中國間諜陳軍合謀行事。外媒指出，孫耀寧涉嫌參與長年的間諜計劃，該計劃旨在影響地方選舉，培養支持親華政策、包括反對台獨的官員。據稱，孫耀寧在競選期間與陳軍溝通，討論他為讓這位政客當選所做的努力。截至目前，亞市其他市議員對這起案件尚未置評，記者多次聯繫王愛琳本人，也沒有得到回應。

中國外交部發言人林劍，20日就外媒提問孫耀寧事件時回復，「我不了解具體情況」，但稱中國從不幹涉別國的內政。

聖蓋博市長吳程遠（John Wu）接受採訪時表示，「在我看來，任何外國政府都沒有必要幹涉當地政客或選舉，地方政府關注的是社區決策，比如決定應該鋪哪條路、以及如何分配預算。」吳程遠擔心這起事件的發生，可能會讓當地華裔政客受到不公平的懷疑，危及華裔民選官員多年來為社區服務所做的努力，導致整整一代人的努力化為泡影。

間諜 南加 華裔

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