洛縣首例人感染H5禽流感 應避免接觸野生動物

洛縣首見H5禽流感染疫 患者為接觸染病牲畜工作者，衛生部強調已控制疫情，民眾無須恐慌。（取材至abc7電視台）

洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）12月23日（周一）證實首例人類感染H5禽流感 病例，患者為一名工作場所接觸染病牲畜的成年人，目前正接受抗病毒藥物治療且情況穩定。衛生局強調，本案感染源明確，無人傳人跡象，且已即時啟動職場防疫部署，呼籲民眾無須過度恐慌。

衛生局指出，H5禽流感對公眾整體威脅仍屬低風險，且目前尚無證據顯示病毒具人傳人能力。相關單位已對患者的密切接觸者以及工作場所其他員工進行健康監測，並提供防護設備、檢測與抗病毒預防措施。截至目前，尚未發現新增病例。而此案洛縣 公共衛生局正與疾病管制與預防中心（CDC）及加州公共衛生廳聯手調查中。

洛縣公衛官戴維斯（ Muntu Davis）表示，雖然人類感染禽流感的情況極為罕見，但與受感染動物接觸的人群，感染風險相對較高。他提醒民眾需避免在無防護措施下接觸病死動物，包括家禽、牛隻及野鳥；勿食用生或未完全煮熟的動物產品；同時確保寵物和後院家禽不接觸野生動物。

戴維斯進一步呼籲民眾儘早接種季節性流感疫苗 ，減少同時感染季節性流感和禽流感的風險，避免造成更嚴重的健康威脅。

根據衛生局資料，H5禽流感感染者可能出現眼睛紅腫或分泌物、發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、肌肉或關節疼痛、腹瀉及嘔吐等症狀。民眾如有疑似症狀，應立即就醫。洛縣公共衛生廳也將持續追蹤調查進展，並發布最新訊息，提醒民眾保持警覺並遵守相關衛生指導建議。