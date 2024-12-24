南加華人區5歲男孩溺亡 自家泳池玩水無人看管

悲劇發生在12月22日晚，地址洛杉磯縣哈仙達岡。（FOX新聞）

洛杉磯 縣華人 聚居區哈仙達岡 （Hacienda Heights）日前發生一起悲劇，一名5歲男孩在家中後院的游泳池玩水時，不幸溺水身亡。相關報導指出，事故發生時，並沒有成年人在身邊看管，警方仍在對此事進行調查。

根據FOX、NBC等媒體的綜合報導，悲劇發生在12月22日（周日）晚上10時30分左右，地址位於哈仙達岡Sigman Street和Stimson Avenue交界處的16000號街區。警方當時接到911報警電話，稱一名男孩停止呼吸，可能是在後院游泳池內溺水，當局迅速作出回應。

醫護人員趕到現場，對男孩進行心肺復甦術，並將情況危急的男孩緊急送往醫院，但他後來因傷勢過重宣布死亡。警方調查此案，認為男孩可能是溺水身亡。

FOX報導指出，事故發生時，男孩的媽媽和一個小女孩在家，女孩當時注意到自己的兄弟正在游泳池里，就跑去提醒媽媽，但為時已晚。洛杉磯縣警察局兇案組的警探也來到現場。初步調查顯示，這似乎是一起悲劇性事故，調查仍在進行中。