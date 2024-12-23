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平安夜和新年除夕 洛城公交、捷運、地鐵全免費

洛杉磯訊
民眾使用代碼「Merry24」和「Ring25」，即可免費使用Metro Micro為平安夜和新年除夕提供的免費搭乘服務。（LA Metro）
民眾使用代碼「Merry24」和「Ring25」，即可免費使用Metro Micro為平安夜和新年除夕提供的免費搭乘服務。（LA Metro）

洛杉磯捷運（LA Metro）23日宣布，洛杉磯地區的公交捷運，將在平安夜和新年除夕提供免費乘車服務，所有民眾都歡迎免費搭乘大巴、地鐵、輕軌和捷運火車；省錢同時避開節日公路擁堵，一舉兩得。

本次免費公交捷運服務的具體時間，是從12月24日（星期二）清晨4點起，至12月25日（星期三）聖誕日當天清晨3時；以及12月31日（星期二）清晨4點，至2025年1月1日（星期三）清晨3時。免票期間，所有公交捷運站的售票窗都將關閉，公交大巴也不會有檢票人員， 刷卡器不會從「TAP卡」中扣款。

與此同時，洛杉磯捷運將在上述期間提供延長服務，所有公交大巴的運行和服務，將延長至凌晨2點左右，比平常多三個小時。新年除夕至元旦期間，洛杉磯捷運系統的A、B、D 和E線將實施24小時全天候服務；C和K線輕軌的服務時間，則延長至凌晨2點。

民眾還可以使用代碼「Merry24」和「Ring25」，免費使用「Metro Micro」為平安夜和新年除夕提供的免費搭乘服務。

Metro Bike Share也將在12月24日至2025年1月1日間，提供前30分鐘免費乘車，只要在Metro Bike Share應用程式中選擇「1-Ride」，即可獲得免費乘車；使用促銷碼「010125」，一天中可以多次兌換行程。

為迎接玫瑰花車遊行和洛杉磯地區新年一系列大型活動，洛杉磯捷運系統的A線捷運，將在2025年1月1日元旦當天增加營運班次，減少民眾的等車時間。大都會鐵路（Metrolink）系統，將在范杜拉縣、橙縣和91/Perris Valley lines、羚羊谷和聖伯納汀諾增加早晨列車，方便當地旅客前往洛杉磯地區參與活動。

玫瑰花車遊行結束後，花車將停放在巴沙迪那勝利公園展示數天。為方便民眾前往觀看，洛杉磯捷運將在元旦中午12時30分至下午5時30分間，提供從Sierra Madre Villa公交車站至勝利公園花車觀賞區的接駁車服務。該服務將持續到2025年1月3日，從清晨6時30分至下午5時30分，為正常公交票價。

此外，大都會鐵路將在聖誕節和元旦推出10美元的假期通行證，全系統無限次搭乘，持票者可免費換乘許多當地的公共交通捷運，包括洛杉磯地鐵、巴士和火車。

洛杉磯捷運將在平安夜和新年除夕提供免費乘車服務，所有民眾都歡迎免費搭乘大巴、地鐵...
洛杉磯捷運將在平安夜和新年除夕提供免費乘車服務，所有民眾都歡迎免費搭乘大巴、地鐵、輕軌和捷運火車。（LA Metro）

捷運 洛杉磯 大都會

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