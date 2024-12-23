我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞培秘書花180元買公司股票 長抱75年漲至720萬元

和毛小孩同睡一張床？醫生警告眼部易染寄生蟲

乒乓巨星馬龍來洛 恐無緣28奧運 看好美乒乓球發展

記者張宏/工業市即時報導
劉詩雯（左一）和馬龍（左三）與美國運動員代表互換隊服。（記者張宏／攝影）
劉詩雯（左一）和馬龍（左三）與美國運動員代表互換隊服。（記者張宏／攝影）

為慶祝中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年，中國駐洛杉磯總領館聯合美國乒協和南加華人華僑聯合總會等，22日在工業市舉辦慶祝活動。中國乒協副主席秦志戩和奧運冠軍馬龍、劉詩雯專程到洛杉磯參加活動。馬龍表示，雖然他可能無緣2028年的洛杉磯奧運會，但他看好美國乒乓球運動發展。

（影音來源：記者張宏）

乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動，很多小運動員圍繞著他簽名合影留念。他表示，2019年第一次來洛杉磯且做過手術，因此洛杉磯在其職業生涯中，留下重要一筆。這是第二次來洛杉磯，代表乒乓球隊來參加中美建交慶典更有傳承意義；他的乒乓球前輩在過去幾十年一直持續乒乓球外交傳統，借助體育增強兩國溝通很有必要，希望這個傳統能延續下去。雖然他可能無緣2028年的奧運會，但是明顯感覺到美國人民對乒乓球運動的熱情日益高漲。相信隨著喜歡這個運動的人增加，也會激發人才積累，誕生高水平運動員。

現場冠蓋雲集，安保升級，有不少馬龍和劉詩雯粉絲聚集門口。劉詩雯粉絲Elaine連，專程從車程約一小時外的庫爾富市（Culver City）趕來。她表示，劉詩雯暱稱是小棗，劉詩雯的粉絲統稱為「蜜棗」。Elaine連從小看劉詩雯打球，非常喜歡她的拼搏精神，難得她能來洛杉磯，因此花百餘元買黃牛票，也想親眼看到她。很慶幸這次不僅見到本人，還同乘一部電梯覺得很開心，不虛此行。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，53年前，中美兩國乒乓球運動員播下友誼和真誠的種子，打破兩國多年來的隔閡。這是加強人文交流、增進了解的生動體現。這段歷史性時刻，標誌兩國人民半個多世紀友誼的開始，成為中美關係的標誌性篇章。如今中美關係處於新的歷史時刻，希望能從過去汲取經驗和智慧，推動中美關係在各個領域的交往，為其發展奠定牢固民間基礎。

中國乒協副主席秦志戩代表中國奧委會宣讀主席高志丹發來的賀信。美國乒乓球協會執行長Virginia Sung在致詞中強調乒乓外交持久意義。南僑總會長蔡成華則在發言中強調美中關係的重要性。

中國駐洛杉磯副總領事郭志強、聯邦眾議員趙美心、美國奧委會和殘奧委員會主席Gene Sykes、國際乒聯主席Petra Sorling，還有見證和參與中美乒乓球外交歷史的美國乒乓球隊前隊員Dell Sweeris和夫人Connie Sweeris等近600人參加慶祝活動。

從左二至右，依次是美國乒乓球協會執行長Virginia Sung和秦志戩、馬龍、...
從左二至右，依次是美國乒乓球協會執行長Virginia Sung和秦志戩、馬龍、劉詩雯。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場匯集600名賓客。（記者張宏／攝...
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場匯集600名賓客。（記者張宏／攝影）
乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動現場。（記者張宏／攝影）
乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動現場。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集，美華聯主席張勇（右六）...
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集，美華聯主席張勇（右六）和各個社團代表合影。（記者張宏／攝影）
從左至右，依次是美國奧委會主席Gene Sykes、劉詩雯、馬龍和秦志戩。（記者...
從左至右，依次是美國奧委會主席Gene Sykes、劉詩雯、馬龍和秦志戩。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領事郭少春為美國奧委會主席Gene Sykes（中）頒發獎杯。（記...
中國駐洛杉磯總領事郭少春為美國奧委會主席Gene Sykes（中）頒發獎杯。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
趙美心（右二）為活動主辦方蔡成華（左二）、Virginia Sung（右二）、林...
趙美心（右二）為活動主辦方蔡成華（左二）、Virginia Sung（右二）、林淦花頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
馬龍（右二）和洛杉磯小運動員合影。（記者張宏／攝影）
馬龍（右二）和洛杉磯小運動員合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 馬龍 奧運

上一則

洛縣華人聚居區凌晨突發命案 男子被刀刺傷身亡

延伸閱讀

馬龍訪台掀熱潮

馬龍訪台掀熱潮
馬龍參訪中山女高「像進盤絲洞」 蕭旭岑:只是網友留言

馬龍參訪中山女高「像進盤絲洞」 蕭旭岑:只是網友留言
馬龍訪中山女高獲熱烈歡迎 中網竟稱「唐僧進盤絲洞」

馬龍訪中山女高獲熱烈歡迎 中網竟稱「唐僧進盤絲洞」
黑白集／說馬龍可愛是被統戰？ 賈永婕打臉沈伯洋

黑白集／說馬龍可愛是被統戰？ 賈永婕打臉沈伯洋
蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了

蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了
馬龍揮棒落空笑稱「錯誤示範」 蕭旭岑：打球不用打仗

馬龍揮棒落空笑稱「錯誤示範」 蕭旭岑：打球不用打仗

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此