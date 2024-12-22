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花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

洛杉磯縣訊
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

在街邊常見的一類不起眼裝置，正越來越多家庭使用，且因為價格的高昂，還是個人財力的象徵。面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓，以加強住宅防護能力。

據「每日郵報」報導，在馬里布（Malibu）等富人聚集地區，這些看似普通的防火裝置，已成為新的身分象徵。「華爾街日報」指出，房地產經紀人認為，個人消防栓提升房產吸引力，能幫助房屋更快售出，因為它能有效減輕買家對山火的擔憂。

個人消防栓可連接市政供水系統或私人水箱，在火災發生時提供直接水源。一些房主將其視為額外安全保障，而另一些人則因地理位置偏遠，不得不安裝此類設備。這種需求的增長，顯示人們對山火頻率及嚴重程度持續上升的擔憂。

波德科羅拉多大學（CU Boulder）研究顯示，本世紀頭十年，美國山火規模是前20年的四倍，發生頻率則是前20年的三倍。在加州，歷史上最大的10場野火，有9場發生在過去10年，火災蔓延速度更增長400%。

除個人消防栓，許多房主還投資高級噴水滅火系統、防火屋頂，以及清理易燃植被等，進一步提升住宅防火能力。不過，這些設施的成本高昂。 單個消防栓的安裝費用約為2萬美元，而自來水公司及消防部門通常要求一次性支付3.5萬美元，以確保設備符合規範。如果包括相關許可、設計、水箱基礎和擋土牆等，整個系統的安裝總成本可能高達六位數。

Compass房地產公司的加州經紀人John McNicholas表示，雖然這些防火措施的費用昂貴，但對於擁有價值1000萬至5000萬美元房產的房主而言，這些支出僅是為避免房屋徹底損毀後重建成本的一小部分。他認為，這其實是保護財富與資產的方式。

安裝個人消防栓在法律上完全合規，但房主需遵守聯邦消防協會（NFPA）的嚴格規定，包括消防栓閥門尺寸及與主水管距離等。此外，消防栓的存在不僅提升房產價值和吸引力，還能幫助降低保險費用。對位於高風險山火地區的加州房屋來說，這尤為重要，因為此類房屋，往往難以獲得傳統保險保障。

除固定消防栓外，便攜式消防泵也越來越受青睞，這種設備可從游泳池等水源抽水以撲滅火災。諮詢公司Arizton Advisory & Intelligence統計，便攜式消防泵市場預計在2024年至2032年間，年均增長3.76%。與此同時，全球消防軟管市場從2022年至2028年的年均增長率預計為6.85%，其中北美地區的消防噴嘴市場增長率將達5.68%。

山火 加州 投資

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