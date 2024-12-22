洛杉磯健身界大咖 遭四歹徒尾隨搶劫 中彈過世

Self Made Training Facility創始人Miguel Angel Aguilar在經過三個多月的抗爭後，不敵槍傷，21日過世。這位健身界大咖今年9月在回家途中遭歹徒尾隨並在被搶劫中頭部中槍。（Aguilar的Instagram）

全國知名健身房創始人Miguel Angel Aguilar在經過三個多月的抗爭後，依然不敵槍傷，21日過世。這位在洛杉磯起家的健身界大咖，今年9月在回家途中遭四名歹徒尾隨，並在被搶劫中，頭部中槍。

40歲的Miguel Angel Aguilar和太太今年9月13日回家時，被四歹徒尾隨。四名歹徒一直跟蹤到他們位於Bel Air北Thurston Circle 11400號街區的豪宅，在夫妻準備下車時，持槍對他們進行搶劫。

Aguilar是Self Made Training Facility創始人兼首席執行官，旗下30家健身房遍布加州 、亞利桑納州、德州、俄亥俄州、內華達州、佛羅里達州和維吉尼亞州 。他本人和其健身房品牌在Instagram上，擁有超5萬2000名粉絲。

Aguilar的家人和親友，22日在社群平台上公布他過世消息，「Aguilar在悲劇發生後，經過三個月的勇敢戰鬥，最終在家人的陪伴下，本周六（21日）平靜離開人世」。親友推文表示，他是一位好父親、丈夫和好朋友，他對個人健身的自製訓練計劃及配套設施的設計，留下創意和遺產。

跟蹤和搶劫的四名男子均來自北加 奧克蘭，其中三人Mahki Jamir Taylor、Jason Alexander Melara和Daymonee Christian Johnson，全部都是19歲，目前分別被控一項謀殺、二級搶劫、對有人的汽車開槍、持槍攻擊等多項重罪，第四名嫌犯Mario Melara在搶劫對峙中中槍，案發後不久身亡，該嫌是另一名嫌犯Jason Melara的兄弟。

三嫌在案發將近一個月後的10月10日，在北加州被捕。三人均在11月14日出庭時辯稱無罪。法庭將於2025年1月7日重新開庭。