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希望之城元旦花車巡遊 台裔少女抗癌鬥士亮相

洛杉磯訊
13歲台裔少女張凱拉歷經兩年半化療戰勝白血病，將參加2025元旦玫瑰花車遊行分享希望。（希望之城提供）
13歲台裔少女張凱拉歷經兩年半化療戰勝白血病，將參加2025元旦玫瑰花車遊行分享希望。（希望之城提供）

2025年元旦玫瑰花車遊行即將來臨，南加州癌症中心希望之城（City of Hope）將推出高20呎、以5萬朵鮮花裝飾的第51輛花車，主題為「希望美好的一天」(A Beautiful Day for Hope)，屆時16歲的台裔少女張凱拉(Keira Chang，音譯)並將與來自洛杉磯、橙縣、亞特蘭大、芝加哥和鳳凰城等地的癌症康復者及其主治醫師們同乘花車巡遊，與現場近百萬民眾一起迎接新年。

該輛花車以兩隻展翅的孔雀為核心，象徵戰勝病魔、展翅高飛的希望，由Phoenix Decorating 公司精心設計與打造，結合City of Hope的標誌——生命之泉噴泉，以及該院核心價值：希望、同理、發現、開創與包容。而今年玫瑰花車遊行的主題是「最美好的一天」（Best Day Ever），展現生命中那些值得珍視的非凡時刻。

2021年5月，張凱拉原本為13歲生日派對做準備，卻突然被診斷出急性淋巴性白血病。她在希望之城兒童癌症中心醫師夏哈尼（Shilpa Shahani）的治療下，開始為期兩年半的化療過程。即便面臨挑戰，張凱拉仍在該院學術倡導計畫（Academic Advocacy Program）的支持下，完成國中學業。該計畫主任喬希（Renee Joshi）表示：「我們希望這些孩子能夠回歸正常生活，不因治療而落後同齡人。」而張凱拉也經過漫長治療後，終於重返校園。她以過來人身分勉勵其他年輕癌症患者說:「不要害怕表達需求，這是我在抗癌過程中學到最重要的一課。」

據了解，希望之城也是全美首個將支持性照護完全整合到臨床治療的醫療機構，目前已發展成為全美最大規模的綜合照護系統之一。在The Sheri and Les Biller Family Foundation的捐助下，該院正致力推廣這項創新醫療模式。該院發言人指出，支持性醫療部門提供癌症患者全面的身心支持服務，包括生存者計畫、老年癌症專家諮詢、兒童生活輔導、心理諮商、疼痛管理及瑜伽、按摩等整合醫學服務，希望藉由多元且完整的照護，協助病患對抗癌症。

希望之城透過這輛象徵希望的花車，參與2025年的玫瑰花車遊行，不僅向全世界展現抗癌者的勇氣與生命的韌性，更傳遞其致力於創新醫療與人性化關懷的堅定信念。

張凱拉以堅強意志熬過兩年半化療，戰勝白血病，並在治療期間完成學業。（希望之城提供...
張凱拉以堅強意志熬過兩年半化療，戰勝白血病，並在治療期間完成學業。（希望之城提供）

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