我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加蒙市華女經營妓院被捕 兩名中國籍女子脫困

曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

拜登總統賀慈濟美國35周年 表揚志工對社會貢獻

聖迪瑪斯訊 
白宮亞太裔代表張克塵（左）代表拜登總統致贈「慈濟美國35周年賀函」，由美國執行長曾慈慧（中）代表接受。聖諦瑪斯社區領袖斯金納（右）見證慈濟美國獲總統表揚的榮耀時刻。（佛教慈濟基金會美國總會）
白宮亞太裔代表張克塵（左）代表拜登總統致贈「慈濟美國35周年賀函」，由美國執行長曾慈慧（中）代表接受。聖諦瑪斯社區領袖斯金納（右）見證慈濟美國獲總統表揚的榮耀時刻。（佛教慈濟基金會美國總會）

2024年是慈濟美國成立屆滿35周年的里程碑，為表揚慈濟志工對美國社會的貢獻，美國總統拜登（Joe Biden）於2024年12月21日委派白宮亞太裔代表張克塵（Paul Chang），出席慈濟美國總會在2024年的最後一場志工月會，並代表拜登總統致贈「慈濟美國35周年賀函」，由美國執行長曾慈慧代表接受。

拜登總統在賀函中，首先恭賀慈濟美國成立35周年之際，並以國家領導人身分點出當前世代面臨著歷史轉折點，所有國人都應記住，美國是唯一一個基於「人人生而平等」理念的國家，人人都應受到平等對待。並讚揚慈濟美國應對社區的影響感到自豪，且正因有像慈濟基金會這樣堅守信念的組織，他對這個偉大國家的前景從未如此樂觀。

「感恩白宮代表來到我們園區，看到我們很多志工正在做冬令發放，以及我們在社區生根的足跡，慈濟的一步一腳印，獲得了拜登總統的賀函。」慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「這份賀函意義深遠，賀函中提到宗教的力量，當前美國正面臨許多考驗如天災人禍與政權交替，此時此刻更應用宗教力量來穩定社會人心，這正與慈濟創辦人證嚴法師的新春三願：『 淨化人心、祥和社會、天下無災。』不謀而合。」

與慈濟美國相識與合作20多年的白宮亞太裔代表張克塵讚揚慈濟志工：「慈濟人對美國社會做出了巨大的貢獻，特別是針對緊急災難、新移民或需要社會關懷的個人與家庭，你們一直在那裏提供著幫助，成為他們希望的光。恭喜慈濟美國屆滿35周年，更感謝慈濟志工無私奉獻，凝聚社區力量來服務鄉里。」

張克塵此次來到慈濟美國位於南加州聖迪瑪斯（San Dimas）的總會園區，列席志工月會並透過線上會議，向正在不同社區進行食物發放與冬令發放的社區志工，轉達拜登總統對慈濟志工的表揚與肯定，並誦讀拜登總統的賀函全文。慈濟美國總會執行長曾慈慧並藉著張克塵到訪園區的短暫行程中，展示介紹慈濟的慈悲科技「淨斯福慧家具」系列產品，說明「福慧家具」運用在急難救助中的重要功能。

前聖安東尼奧學院（Mt. San Antonio College）校友基金會董事會秘書暨聖迪瑪斯社區領袖斯金納（Alta Skinner），亦受邀出席志工月會，見證慈濟美國獲總統表揚的榮耀時刻。

拜登 白宮 加州

上一則

川普上台稅改政策 這些人受益最大

下一則

希望之城元旦花車巡遊 台裔少女抗癌鬥士亮相

延伸閱讀

德國汽車衝撞案 拜登批卑鄙 匈總理歸咎歐盟移民政策

德國汽車衝撞案 拜登批卑鄙 匈總理歸咎歐盟移民政策
社論／神秘無人機來自何方仍不知

社論／神秘無人機來自何方仍不知
拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機
政府陷關門危機 現任總統卻悄然無聲？拜登、賀錦麗急返華府

政府陷關門危機 現任總統卻悄然無聲？拜登、賀錦麗急返華府
政府關門倒數 眾院通過短期開支法案 參院審議

政府關門倒數 眾院通過短期開支法案 參院審議
川普挖苦拜登：政府最好在他任內關門 但共和黨願幫度難關

川普挖苦拜登：政府最好在他任內關門 但共和黨願幫度難關

熱門新聞

司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費
紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到
討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人 衝突畫面曝光

討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人 衝突畫面曝光