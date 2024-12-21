拜登總統賀慈濟美國35周年 表揚志工對社會貢獻

白宮亞太裔代表張克塵（左）代表拜登總統致贈「慈濟美國35周年賀函」，由美國執行長曾慈慧（中）代表接受。聖諦瑪斯社區領袖斯金納（右）見證慈濟美國獲總統表揚的榮耀時刻。（佛教慈濟基金會美國總會）

2024年是慈濟美國成立屆滿35周年的里程碑，為表揚慈濟志工對美國社會的貢獻，美國總統拜登 （Joe Biden）於2024年12月21日委派白宮 亞太裔代表張克塵（Paul Chang），出席慈濟美國總會在2024年的最後一場志工月會，並代表拜登總統致贈「慈濟美國35周年賀函」，由美國執行長曾慈慧代表接受。

拜登總統在賀函中，首先恭賀慈濟美國成立35周年之際，並以國家領導人身分點出當前世代面臨著歷史轉折點，所有國人都應記住，美國是唯一一個基於「人人生而平等」理念的國家，人人都應受到平等對待。並讚揚慈濟美國應對社區的影響感到自豪，且正因有像慈濟基金會這樣堅守信念的組織，他對這個偉大國家的前景從未如此樂觀。

「感恩白宮代表來到我們園區，看到我們很多志工正在做冬令發放，以及我們在社區生根的足跡，慈濟的一步一腳印，獲得了拜登總統的賀函。」慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「這份賀函意義深遠，賀函中提到宗教的力量，當前美國正面臨許多考驗如天災人禍與政權交替，此時此刻更應用宗教力量來穩定社會人心，這正與慈濟創辦人證嚴法師的新春三願：『 淨化人心、祥和社會、天下無災。』不謀而合。」

與慈濟美國相識與合作20多年的白宮亞太裔代表張克塵讚揚慈濟志工：「慈濟人對美國社會做出了巨大的貢獻，特別是針對緊急災難、新移民或需要社會關懷的個人與家庭，你們一直在那裏提供著幫助，成為他們希望的光。恭喜慈濟美國屆滿35周年，更感謝慈濟志工無私奉獻，凝聚社區力量來服務鄉里。」

張克塵此次來到慈濟美國位於南加州 聖迪瑪斯（San Dimas）的總會園區，列席志工月會並透過線上會議，向正在不同社區進行食物發放與冬令發放的社區志工，轉達拜登總統對慈濟志工的表揚與肯定，並誦讀拜登總統的賀函全文。慈濟美國總會執行長曾慈慧並藉著張克塵到訪園區的短暫行程中，展示介紹慈濟的慈悲科技「淨斯福慧家具」系列產品，說明「福慧家具」運用在急難救助中的重要功能。

前聖安東尼奧學院（Mt. San Antonio College）校友基金會董事會秘書暨聖迪瑪斯社區領袖斯金納（Alta Skinner），亦受邀出席志工月會，見證慈濟美國獲總統表揚的榮耀時刻。