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社論／神秘無人機來自何方仍不知

這些冬季好物帶來生活幸福感

記者張宏/洛杉磯即時報導
Weddell Duo Shower過濾器能減少氯和99%的有害的全氟/多氟烷基物質(PFAS) 及顆粒物。（Weddell Water官網）
Weddell Duo Shower過濾器能減少氯和99%的有害的全氟/多氟烷基物質(PFAS) 及顆粒物。（Weddell Water官網）

人們的頭髮、皮膚和情緒在冬天都面臨考驗，選擇一些帶來幸福感的好物可改善生活品質，本期推薦頭髮護理、皮膚護理和健康及情緒護理等日用品。

現代社會，很多人面臨脫髮掉髮問題，Kera Factor的護髮套裝幫助刺激頭皮，使頭髮煥發活力，其動態三重奏包括頭皮刺激溶液、頭髮護理和乾濕兩用刷，旨在打造更濃密、更長、更健康的頭髮。其中頭皮刺激溶液含有七種多勝肽，有助於「開啟」脆弱或靜止的毛囊，搭配護理和乾濕兩用刷使用能改善頭皮循環，產生更健康的頭髮。

冬季皮膚也變得乾燥敏感， La Prairie新推出的Life Matrix高級煥膚霜主打延長肌膚壽命，煥膚霜得到瑞士傳奇長壽診所Clinique La Prairie抗老療養中心監督與支持，因此又名為「Clinique La Prairie in a jar」。不僅幫助重置活細胞訊息矩陣，優化肌膚功能，且注入品牌秘方、膠原蛋白和透明質酸，其淡淡的花香來自牡丹根和金盞花的植物萃取物。其包裝罐子充滿未來感，由100%可回收的鋁製成，且經過鑽石拋光。

平替冬季護膚單品可選擇Kate Somerville的MEGA-A皮膚轉換精華液，這款強效精華液將增強肌膚功效的視黃醛與透明質酸和角鯊烷混合在一起，增加皮膚水合作用和彈性，同時撫平細紋或深層皺紋。適合所有皮膚類型（甚至是敏感皮膚），熟齡女性還可搭配該品牌獲得今年Allure最佳美容單品的SuperCell再生精華液一起使用，讓皮膚更健康光澤。

除了選擇適用的護膚品，水質改善也至關重要，Weddell Duo Shower過濾器能減少氯和99%的有害的全氟/多氟烷基物質(PFAS) 及顆粒物，可改善皮膚和頭皮健康，讓使用者享受更清潔健康的淋浴，不僅與所有標準淋浴噴頭尺寸相容且有黑白粉三種顏色可供選擇。

冬天室內停留時間變長，家裡的氣味能讓心情更為愉悅，Soul Space Incense天然香熏組合套裝可營造滿滿氛圍感，靈感源自於在蠟燭上輕輕加熱散香的古老做法，在陶瓷香座上放置純天然香混合物，通過蠟燭的燃燒，讓空氣中瀰漫著自然純淨的芳香，且低煙無灰，能讓自己沉浸在氣味中冥想又不會對健康帶來損害。

西班牙馬德里設計的Coolway顏色多彩的運動鞋帶給冬天更多趣味和色彩，其球鞋有多種顏色的設計和組合，以其鮮豔的色彩和打破常規風格的獨特設計讓年輕人喜愛，同時腳掌和鞋底有充足舒適度，讓冬天步行外出變得更有動力和活力。

Kate Somerville的MEGA-A皮膚轉換精華液有效補水。（Kate ...
Kate Somerville的MEGA-A皮膚轉換精華液有效補水。（Kate Somerville官網）
Soul Space Incense天然香熏組合套裝可營造滿滿氛圍感。（soul...
Soul Space Incense天然香熏組合套裝可營造滿滿氛圍感。（soul space incense官網）
西班牙馬德里設計的Coolway顏色多彩的運動鞋帶給冬天更多趣味和色彩。（Coo...
西班牙馬德里設計的Coolway顏色多彩的運動鞋帶給冬天更多趣味和色彩。（Coolway官網）
La Prairie新推出的Life Matrix高級煥膚霜瓶身採用回收鋁進行鑽...
La Prairie新推出的Life Matrix高級煥膚霜瓶身採用回收鋁進行鑽石拋光。（La Prairie官網）
La Prairie新推出的Life Matrix高級煥膚霜主打延長肌膚壽命。（...
La Prairie新推出的Life Matrix高級煥膚霜主打延長肌膚壽命。（La Prairie官網）
西班牙馬德里設計的Coolway顏色多彩的運動鞋帶給冬天更多趣味和色彩。（Coo...
西班牙馬德里設計的Coolway顏色多彩的運動鞋帶給冬天更多趣味和色彩。（Coolway官網）
Kera Factor的護髮套裝幫助刺激頭皮，使頭髮煥發活力。（Kera Fac...
Kera Factor的護髮套裝幫助刺激頭皮，使頭髮煥發活力。（Kera Factor官網）

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