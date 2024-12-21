歡慶聖誕年終佳節 四季酒業茅台品鑒

蒙市市長吳紹榮（右三）為四季酒業公司董事長陳基勝（左三）頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

貴州茅台與四季酒業20日在蒙市萬怡酒店舉辦慶祝聖誕年終節慶活動暨茅台酒品鑒晚宴，活動吸引來自政商各界的嘉賓百餘人參與，大家品茅台慶佳節，感受別樣聖誕。

（影音來源：記者張宏）

茅台酒洛杉磯四季酒業公司董事長陳基勝及總裁陳宏業熱烈歡迎與會的嘉賓。陳宏業表示，聖誕新年佳節有茅台酒來助興和聯絡感情。茅台酒作為一個歷史悠久的品牌，同華人 文化和生活密切關聯，希望未來能將茅台酒文化推廣到更多地方。

市場開發高級副總裁劉鴻元表示，四季酒業公司在90年代開始經銷茅台酒，經過40多年的經營，已在全美各地建立了成熟的華人和主流市場的白酒品牌銷售渠道，公司團隊以專業和信譽贏得消費者的信賴。近年來持續開拓發展，業務迅速增長，將貴州茅台奠定為海外家喻戶曉的中國第一品牌白酒。

活動從品鑑會到晚宴，來賓們暢飲茅台，現場觥籌交錯，其樂融融。亞裔 才藝基金會莊春惠會長帶領六名學員現場表演民族和現代舞蹈，且帶領嘉賓一起翩翩起舞，將活動氣氛推向高潮。音樂人Annie Zhou現場表演古箏，演奏曲目以中華樂器结合西方音樂，演繹兩首經典聖誕歌曲和傳統曲目「步步高，迎春花」，讓現場濃濃節日味。

蒙市市長吳紹榮及市議員楊安立、美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅出席，並為主辦方頒發賀狀，南加州 福建同鄉會永遠名譽會長蔡松芳、常務副會長姚子仁，美國泉州聯合總會會長葉安利等社團代表出席。

茅台酒沿用傳統釀造工藝，嚴格按照端午製曲，重陽下沙，高溫發酵，九次蒸煮，八次發酵，七次取酒的傳統製作工藝，一年生產，三年貯存，勾兑後再貯存一年，整個生產週期長達五年。獨特的工藝，長時間貯存，使得茅台酒醬香濃郁，口感綿柔豐富。憑藉著茅台酒品牌和產品的硬實力，貴州茅台酒連續第五次登頂「胡潤中國品牌價值榜」最佳價值中國品牌。