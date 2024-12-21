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聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結

橙縣訊
聖塔安娜市市長（左五）及全體市議員與橙僑中心主任（左四）合影。（橙縣中心提供）
聖塔安娜市市長（左五）及全體市議員與橙僑中心主任（左四）合影。（橙縣中心提供）

橙縣聖塔安娜市（Santa Ana）市議會12月17日例會，表彰橙縣華僑文教服務中心，推崇該中心致力於促進不同年齡及族裔間的連繋，對於文化交流和社區團結作出了積極的貢獻。

表彰儀式由市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）主持，市議員Thai Viet Phan、Benjamin Vazquez、Jessie Lopez、Phil Bacerra、Johnathan Ryan Hernandez 與David Penaloza全體出席。

本年11月，聖塔安娜市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）首度應邀到訪橙僑中心，了解中心提供的各項服務與資源，並且讚賞橙僑中心多次參與聖塔安那市慶祝農曆新年、中秋節的活動，推展文化、教育及經貿交流。她強調說，橙僑中心不僅服務台美人，也提升南加州多元文化的特色。她並鼓勵居民有機會多去橙僑中心，進一步認識美麗的台灣。

橙僑中心主任蕭蓓如致詞說，很榮幸代表僑務委員會來到聖塔安娜市議會，台北經濟文化辦事處是代表台灣的對外使館，在全世界100多個城市設點，其中美國就有13個據點，橙僑中心隸屬駐洛杉磯辦事處，多年前由洛杉磯華埠遷來聖塔安娜市，明年九月將慶祝成立屆滿20週年。橙僑中心特別要感謝台僑的支持，希望將這份榮耀與所有台美人共享！

促成聖塔安娜市長首訪橙僑的亞美老人中心理事長吳俊毅、執行長王頌茹也應邀出席表揚儀式。當晚聖塔安娜市特別在市議會開始前，安排慶祝聖誕及新年佳節的表演節目，吸引市議會少見的人潮，還有許多居民透過直播觀賞會場實況。

聖塔安娜市是加州橙縣的首府，位於西南聖塔安娜河畔，為「洛杉磯－長灘－聖塔安娜」都會區的主要城市之一。居民人數超過31萬，其中近半數為西語裔，亞太裔約佔12%。

聖塔安那市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）(右二)頒發獎狀予橙僑中心...
聖塔安那市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）(右二)頒發獎狀予橙僑中心主任蕭蓓如(左二)，與亞美老人中心理事長吳俊毅（右一）、執行長王頌茹（左一）合影。（橙縣中心提供）
亞美老人服務中心主要幹部與橙僑中心主任合影。（橙縣中心提供）
亞美老人服務中心主要幹部與橙僑中心主任合影。（橙縣中心提供）

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