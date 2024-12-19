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失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

洛杉磯訊
漢娜·小林日前安全回到美國，距離她11月的神秘失蹤，已長達一個多月。（KTLA5電視台）
漢娜·小林日前安全回到美國，距離她11月的神秘失蹤，已長達一個多月。（KTLA5電視台）

來自夏威夷的亞裔女漢娜·小林（Hannah Kobayashi）失蹤長達一個多月後，日前安全回到美國。她日前首度打破沉默，稱前往墨西哥前，將手機留在洛杉磯國際機場（LAX），因此對媒體關於她的失蹤報導一無所知。

根據ABC 7、SFGATE的綜合報導，15日凌晨， 漢娜越過美墨邊境平安回到美國，此時距離11月的神秘失蹤，已長達一個多月。漢娜·小林的失蹤曾引發當局、親友的大規模搜尋，她的父親在搜尋過程中自殺。

洛杉磯警局失蹤人員調查小組16日證實，警方已收到漢娜穿越邊境通知，並表示這起案件已結案。當局稱，漢娜入境時，與海關和邊境保護局（CBP）工作人員進行交談，並介紹她的情況，隨後進入美國，漢娜看上去健康狀況良好，沒有任何痛苦 。

漢娜對媒體稱，當下重點是專注情感、心理上的康復、保持內心平靜，度過這一時期。她感激家人、以及在這段時間給予善意和同情的每一個人。漢娜在聲明中稱，因為手機留在洛杉磯，她並不知情「失蹤期間」媒體的所有報導，「我仍在處理這一切，在度過這段充滿挑戰的日子前，懇請大家尊重我、我的家人和所愛的人，謝謝你們的理解。」

來自夏威夷茂宜島的攝影師漢娜，11月8日原計劃前往紐約，但在洛杉磯停留期間錯過轉機航班，接下來的幾天，漢娜的家人、朋友收到令人震驚的短信，隨後向執法部門報告漢娜失蹤。家人擔心她可能被綁架，並在違背自己意願的情況下被關押。此後，人們在洛杉磯大範圍尋找，漢娜的父親瑞恩尋女未果，11月24日被發現自殺身亡。

之後調查顯示，漢娜11月12日上午從洛杉磯聯合車站（Union Station）乘坐巴士，前往南加邊境城市聖伊西德羅(San Ysidro) ，並步行進入墨西哥。警方隨後宣布漢娜自願失蹤，沒有證據表明失蹤涉及違法或人口販運。洛市警局居長麥唐諾(Jim McDonnell)曾表示，漢娜試圖「遠離現代網路」。

漢娜的母親和妹妹12月11日發聲明，稱漢娜處於安全狀態，但無意返回美國。15日，這名失蹤一個多月的女子終於回到美國境內，為這起備受關注的案件畫上句號。

洛杉磯國際機場 邊境 墨西哥

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