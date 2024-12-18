我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寒流周末襲東岸「酷寒如利刃」 下周這天轉暖

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

富蘭克林基金會籌款會暨紀錄片「相約愛情海」首映

記者張宏/亞凱迪亞即時報導
美國富蘭克林基日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映會。（主辦方提供）
美國富蘭克林基日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映會。（主辦方提供）

富蘭克林基金會日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映，活動展示自閉症家庭甘苦，引發在場230多名政要、企業家和社區愛心人士動容。大家慷慨解囊參與義賣。

年會首映的影片「相約愛情海」長達50分鐘，記錄自閉症家庭的生活旅行點滴。電影導演和製片人屈建平（John Qu）表示，今年7月基金會組織12個家庭的15名自閉症兒童乘坐愛琴海游輪旅行，並將活動拍攝成紀錄電影「相約愛情海」。電影通過自閉孩子乘游輪暢遊愛琴海的歡快旅程，描繪自閉症孩子和他們的家庭群像。儘管這次出遊看上去很歡樂，但其背後，每一個家庭都承載巨大壓力。暫時的歡樂，更讓家長們思慮孩子的未來。

基金會理事中山葵對孩子的未來照顧感到擔憂。她說，所有自閉症孩子的父母，都要面臨自己百年後，孩子誰來照料的問題。 為成立幫助自閉症孩子及其家庭的「紅杉樹部落」，專門到北加州考察華人特殊兒童之友（FCSN）組織，計劃在不久將來，把紅杉樹理念落到實處。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，今年是基金會工作飛躍發展的一年，團結自閉症家庭近200個，初步實現基金會「向外拓展和向下扎根」理念。相繼成立新橋社交康樂中心、壁球和機器人俱樂部，為自閉症孩子出版掛歷和畫冊，並舉辦第五屆聯合國世界自閉症意識日的畫展等。

活動的義賣環節，與會者以不同方式慷慨奉獻。美國華人婦女聯合會每年感恩節都和基金會舉辦送溫暖活動，會長鐘學正表示，施比受更為有福，婦女會成員身體力行，支持和幫助這些特殊孩子及他們的家庭。

今年首次推出年度人物大獎，陳雅娟（Joanne Chen）作為自閉兒童的母親，熱心支持基金會各項慈善活動。她和同樣熱心慈善事業的自閉青年母親張曉麗，獲得富蘭克林基金會年度人物大獎。同時還有五名熱心公益的自閉兒童家長吳靜、梁啓珊、申劉芷蕾、伍映美、余春釵獲得2024年家長愛心貢獻獎。

美國華人婦女聯合會成員身體力行，支持和幫助自閉症兒童基金會。（記者張宏／攝影）
美國華人婦女聯合會成員身體力行，支持和幫助自閉症兒童基金會。（記者張宏／攝影）
（從左至右依次是）基金會理事中山葵、富蘭克林基金會會長赫景秀、婦女會執行總會長張...
（從左至右依次是）基金會理事中山葵、富蘭克林基金會會長赫景秀、婦女會執行總會長張平和會長鐘學正。（記者張宏／攝影）
南加僑領張素久（左二）和劉麗榮（右一）為陳雅娟（左一）和張曉麗（右二）頒發年度人...
南加僑領張素久（左二）和劉麗榮（右一）為陳雅娟（左一）和張曉麗（右二）頒發年度人物獎。（主辦方提供）
從左至右依次是富蘭克林基金會創辦人赫景秀和屈建平夫婦為義工領袖獎獲得者代瑞龍（D...
從左至右依次是富蘭克林基金會創辦人赫景秀和屈建平夫婦為義工領袖獎獲得者代瑞龍（Derek Doi），總統義工獎獲得者洪蘊哲（Kate Hong），義工領袖獎獲得者汪弘毅（Harry Wang）頒獎。（主辦方提供）

華人 亞凱迪亞 加州

上一則

丁言愉、赫喬治宣誓就職聖蓋博市議員

下一則

南加部分華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

延伸閱讀

林依晨感謝追求完美個性 首監製「失明」衝進鹿特丹影展

林依晨感謝追求完美個性 首監製「失明」衝進鹿特丹影展
善款60億 網飛哈斯汀、前紐約市長彭博、退休教授高特斯曼捐半數

善款60億 網飛哈斯汀、前紐約市長彭博、退休教授高特斯曼捐半數
班森賀華人服務中心9周年籌款晚宴 政僑界出席

班森賀華人服務中心9周年籌款晚宴 政僑界出席
國泰銀行基金會獎學金20得主出爐

國泰銀行基金會獎學金20得主出爐
觀影說劇／「破·地獄」廣州首映 許冠文：其實是部新喜劇

觀影說劇／「破·地獄」廣州首映 許冠文：其實是部新喜劇
匈牙利台灣紀錄片影展登場 主題根源愛與關懷

匈牙利台灣紀錄片影展登場 主題根源愛與關懷

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運

冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言

威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器