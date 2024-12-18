富蘭克林基金會籌款會暨紀錄片「相約愛情海」首映

美國富蘭克林基日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映會。（主辦方提供）

富蘭克林基金會日前在亞凱迪亞 舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映，活動展示自閉症家庭甘苦，引發在場230多名政要、企業家和社區愛心人士動容。大家慷慨解囊參與義賣。

年會首映的影片「相約愛情海」長達50分鐘，記錄自閉症家庭的生活旅行點滴。電影導演和製片人屈建平（John Qu）表示，今年7月基金會組織12個家庭的15名自閉症兒童乘坐愛琴海游輪旅行，並將活動拍攝成紀錄電影「相約愛情海」。電影通過自閉孩子乘游輪暢遊愛琴海的歡快旅程，描繪自閉症孩子和他們的家庭群像。儘管這次出遊看上去很歡樂，但其背後，每一個家庭都承載巨大壓力。暫時的歡樂，更讓家長們思慮孩子的未來。

基金會理事中山葵對孩子的未來照顧感到擔憂。她說，所有自閉症孩子的父母，都要面臨自己百年後，孩子誰來照料的問題。 為成立幫助自閉症孩子及其家庭的「紅杉樹部落」，專門到北加州 考察華人 特殊兒童之友（FCSN）組織，計劃在不久將來，把紅杉樹理念落到實處。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，今年是基金會工作飛躍發展的一年，團結自閉症家庭近200個，初步實現基金會「向外拓展和向下扎根」理念。相繼成立新橋社交康樂中心、壁球和機器人俱樂部，為自閉症孩子出版掛歷和畫冊，並舉辦第五屆聯合國世界自閉症意識日的畫展等。

活動的義賣環節，與會者以不同方式慷慨奉獻。美國華人婦女聯合會每年感恩節都和基金會舉辦送溫暖活動，會長鐘學正表示，施比受更為有福，婦女會成員身體力行，支持和幫助這些特殊孩子及他們的家庭。