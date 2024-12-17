蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

南加華人 區蒙特利公園市（Monterey Park），日前發生一起華人自殺事件，案發地就位於華人熟悉的「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內。據稱，房東一早推門看見有人上吊自殺，大聲呼叫「救命」，驚醒隔壁多戶人家。

（視頻來源：記者邵敏）

此案發生在12月15日（周日）淩晨時分，地址位於蒙市阿罕布拉大道（Alhambra Ave）400號街區，距離丁胖子廣場不到一英里。案發地是一幢兩層公寓樓改建的家庭旅館，里面有十幾個單元，住著幾十名華人移民 。

M女士在這個家庭旅館住了三四年，她回憶當天事發經過。15日一早，房東打開一樓房門，看到一個黑呼呼的東西懸掛著，開始以為是晾曬一件衣服，但細看竟是一個人，立即大喊「救命」。M女士表示，院子里很多房客當時都聽到呼救聲，這才得知一名男性房客上吊自殺，事情過去已有兩天，M女士至今驚魂未定，「我們這里第一次發生這樣的事，太嚇人了。」

當天上午，警察趕到事發地處理案件。社群媒體 流傳的一張照片顯示，現場周圍被黃色的警戒線封鎖，樓梯下面疑似停放著自殺者的遺體，全身蓋著白布。記者致電聯繫蒙市警局詢問案情，截稿前尚未得到回復，自殺華人的個人身分信息也未公布。

有關自殺者的信息，M女士表示並不熟悉，僅了解到此人約50多歲，來自中國天津，雖說住在同一個家庭旅館，但房客搬進搬出頻繁，對很多住客都不知情。社群媒體報導稱，自殺者可能是新移民，但據M女士提供的信息，此人搬到這里只有十幾天，但來美國已有十幾年，並不是新移民。

華人為何在自己居住的房內上吊自殺，坊間很多猜測。有人說他找不到工作，每天躺平；也有人稱，當事人原本和其他人準備「組隊」赴死，後來「隊友」臨陣脫逃。記者17日在丁胖子廣場走訪，多名華人表示知道這起自殺事件，對於當事人以這種方式結束生命的原因，則眾說紛紜。家庭旅館一位不願具名的房客告訴記者，自殺者生前腿腳不大利索，也沒有固定工作，經常去賭場，「聽說他的女人跑了，大概對生活絕望，所以選擇自殺。」