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南加城市與中國常熟締結姐妹市 居民反對

惠提爾市訊
12月10日市議會上，有民眾反對該市與中國常熟市締結姐妹市。（惠提爾市議會截圖）
12月10日市議會上，有民眾反對該市與中國常熟市締結姐妹市。（惠提爾市議會截圖）

加州惠提爾市（Whittier）試圖重啟與中國江蘇省常熟市姐妹城市項目，遭到社區不少民眾反彈，近日眾多民眾出席惠提爾市市議會抗議。

根據聖蓋博谷先驅報（San Gabriel Valley Tribune），惠提爾市政經理Brian Saeki強調，城市嘗試重啟更廣範圍的姐妹城市項目，並不針對與常熟市締結姐妹市。然而有不少民眾出現在10日的市議會上，對兩市締結姐妹市表示反對。

根據惠提爾市「公園與娛樂社區服務部」主任Virginia Santana，兩市姐妹市合作開始於1994年。當時常熟市來信詢問惠提爾市是否有興趣締結姐妹市。之後，兩市偶有參觀往來和筆友項目，以及試行教師交換項目。到了2016年，兩市交流關係停止。如今惠提爾市的市議員都不曾在1994年市議會任職。

在10日晚市議會上，越南戰爭老兵Larry McMillan對兩市締結姐妹市表示反對。他說，「在中國，沒有一個城市可以不在北京中央政府的控制和指揮下進行文化交流。」他說，「這是獨裁的木馬。世界上有很多城市可以選擇成為姐妹城市，為何不從其他自由世界選擇？」他表示因為年輕時參與越戰，患上了戰後創傷壓力。他說，「我與共產主義鬥爭過，我知道他們將會帶來什麼。請不要允許這種事發生，因為會讓很多老兵憤慨。」

反對者還提出，今年早些時候，印第安納州（Indiana）通過HB1120，其中包括禁止該州與任何美國敵國包括中國的城市締結姐妹市的條例。

不過也有民眾認為，有機會與中國對話以及建立文化連結很重要。

惠提爾市副市長Cathy Warner表示，市議會應該對兩市的連結進一步評估，她提議市長Joe Vinatieri和市議員Mary Ann Pacheco組建臨時委員會對此進行評估。

反對與中國城市結盟的大背景是當下美中關係緊張。一方面，當選總統川普邀請包括中國元首習近平在內的多國領導人參加他下個月的就職典禮。川普的這一舉動被認為是「極少見的。」另一方面，川普曾表示會對美國主要競爭對手中國、鄰國加拿大以及墨西哥增加關稅。除非這些國家採取更多行動減少美國的非法移民以及流向美國的毒品。

川普 非法移民 加州

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