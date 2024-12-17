我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

震撼汽車界 Honda、Nissan傳協商合併

杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用

慈善家張祥華入選南加州橙縣名人堂

記者張宏/洛杉磯即時報導
富樂頓加州州立大學(California State University Fullerton，CSUF)的長期贊助者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang）日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame），成為年度人物。（張祥華提供）
富樂頓加州州立大學(California State University Fullerton，CSUF)的長期贊助者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang）日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame），成為年度人物。（張祥華提供）

加州州立大學富樂頓分校(California State University Fullerton，簡稱CSUF)長期支持者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang），日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame）成為年度人物。

張祥華因其對教育機構和藝術的慈善貢獻在橙縣廣為人知，他於2023年被CSUF授予人道文學榮譽博士學位，他也一直是Landmark Hall計畫的主要支持者，該計畫是一座佔地2萬平方英尺的新建築，將作為橙縣領導力研究中心。

CSUF商業與經濟學院院長Sri Sundaram表示，：張祥華的慈善事業的影響力在橙縣令人印象深刻，特別是在CSUF校園和商學院學生中。出身清貧讓他了解和共情學生所面臨的獨特挑戰，其中許多學生是家裡的第一個大學生。他對於來自低收入家庭的學生全力扶持，鼓勵他們努力學習，並通過具體行動幫助他們，使社會變得更美好。他對CSUF學校和學生的貢獻將產生持續深遠的影響。

除了支持領導中心外，張祥華還志願參與常駐高階主管計劃，並為商業榮譽計劃提供支援。他在向2023年畢業生發表的畢業典禮演講中鼓勵畢業生追求自己的熱情，「永遠、永遠不要放棄」。

張祥華表示，他移民美國時才24歲，不會說英語，但帶著希望和夢想來到這裡，他知道這片土地能夠給他實現美國夢的機會。現在，輪到他幫助別人實現他們的希望和夢想了。

2024年橙縣名人堂入選者還包括美國第37任總統尼克森、女演員蜜雪兒·菲佛(Michelle Pfeiffer)、Carl's Jr. 創始人Carl Karcher、Orangewood兒童之家和撒瑪利亞男孩中心創始人William Steiner、Wahoo's Fish Tacos創辦人Wing Lam和Lee家族、著名吉他設計師Leo Fender、退伍軍人倡導者Ed Paul和Nick Berardino及民權運動家Sylvia Mendez。

橙縣名人堂由橙縣政府於2023年創建，旨在表彰在公民事務、商業、慈善、體育、音樂、藝術和娛樂領域取得成就的個人，每年縣政委員會都會設立一個名人堂特設委員會來選出入選者。

張祥華（右二）樂意幫助別人實現他們的希望和夢想。（張祥華提供）
張祥華（右二）樂意幫助別人實現他們的希望和夢想。（張祥華提供）

橙縣 低收入 加州

上一則

南加聖縣擬遷徙野驢 鄉民不捨生活少樂趣

延伸閱讀

橙縣半裸女夜闖民宅 警察出動警犬捉拿

橙縣半裸女夜闖民宅 警察出動警犬捉拿
侵吞員工薪資 達成庭外和解 迪士尼同意賠2.33億元

侵吞員工薪資 達成庭外和解 迪士尼同意賠2.33億元
洛縣油價平均每加侖4.379元 創3年新低

洛縣油價平均每加侖4.379元 創3年新低
洛縣油價 創三年新低

洛縣油價 創三年新低
推動台灣傳統周 橙僑中心獲聖塔安娜市議會表揚

推動台灣傳統周 橙僑中心獲聖塔安娜市議會表揚
橙縣僑界籌辦2025台灣傳統週 接受聖塔安娜市議會表彰

橙縣僑界籌辦2025台灣傳統週 接受聖塔安娜市議會表彰

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

2024-12-13 18:06

超人氣

更多 >
華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買
遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…
哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
2024年八大爆款陸劇盤點 《繁花》熱度最高、它口碑最佳

2024年八大爆款陸劇盤點 《繁花》熱度最高、它口碑最佳