華裔黃安妮獲任加州中區聯邦法官。(洛杉磯縣高等法院公關室提供)

洛杉磯 縣高等法院華裔法官黃安妮 (Anne Hwang,譯音),近日獲任加州中區聯邦法院 (US District Court for the Central District of California) 法官。

洛杉磯縣高等法院主審法官傑斯納 (Samantha P. Jessner) 發表了聲明,祝賀黃安妮出任加州中區聯邦法官。她說,「我們祝賀黃法官獲得加州中區聯邦法院的任命」,「她的職業生涯以服務為標誌——為法院的刑事和民事部門提供服務,為法院的幾個委員會提供服務,並透過指導年輕學生為下一代法律專業人士提供服務。聯邦地方法院將從黃法官服務至上的態度,以及她的專業知識和對正義的承諾中受益匪淺。」

黃安妮的司法生涯始於2019 年,此前她於2018 年被前加州州長布朗(Jerry Brown) 任命為高等法院法官。從2019年1月到2023年7月,黃安妮在刑事法庭主持了約100 起交通違規案件的法官審判和陪審團對大約 30 多起輕罪刑事案件的審判。2023年7月,黃法官被調往民事法庭,在案件進入審判之前主持涉及人身傷害索賠的案件,處理訴狀和傳票送達、證據開示、附加審前動議、處置性動議和和解。

之前黃安妮也曾在法院的多個委員會任職,包括技術委員會、審判陪審員委員會、社區外展委員會和規則委員會。

在成為法官之前,黃安妮於 2006 年至 2018 年在加州中區聯邦公設辯護人辦公室工作。

黃安妮獲得的榮譽和獎項包括美國亞太裔律師協會頒發的「法律開拓者獎」(Trailblazer-in-the-Law Award)。她還指導法學院學生,並作為演講嘉賓參觀法學院課程,討論職業責任、刑事訴訟 程序和審判辯護。

黃安妮早年在康乃爾大學(Cornell University)獲得學士學位,並在南加州大學 古爾德法學院(USC Gould School of Law)獲得法學博士學位。