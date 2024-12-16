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華人裝修工摔重傷 沒醫保難付巨額醫療費

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人裝修工樓梯摔下重傷，沒醫保擔心巨額醫療費。此為示意圖。（Pexels）
華人裝修工樓梯摔下重傷，沒醫保擔心巨額醫療費。此為示意圖。（Pexels）

南加一位華人移民為裝修公司幹活，第一天在現場工作時，就不小心從樓梯摔下導致傷勢嚴重。華人自己沒有醫療保險，裝修公司也沒給他買勞工險，當事人陷入焦慮、恐懼中，擔心無法支付巨額醫療費用。

一凡移民置業公司創始人一凡，分享正在經手的這起新移民案例。事故發生在11月底，洛杉磯縣一名華人新移民給裝修團隊打工，前往居民家中刷油漆。當時，這名工人站在二樓陽台上，他沿著樓梯爬到三樓窗戶，「梯子很高，下面也沒有人扶著，工人直接就從梯子上摔下來，從三樓摔倒二樓。」一凡介紹說，裝修工人受重傷，嘴巴、眼睛全是血，當場失去知覺，醒來時人已在急診室。

醫生診斷結果顯示，當事人右眼摔傷，腿部骨折，需夾板固定治療。接下來的幾天，這名華人出現頭痛、惡心、呼吸困難、甚至咳血等癥狀，他擔心會不會腦震蕩。一凡說，她接到裝修工人的求助電話，稱自己沒有醫療保險，請他幹活的裝修團隊也沒有給他買勞工險，「因為第一天上班，他都沒有拿到工資，所以非常擔心接下來的醫療費問題。」

律師劉龍珠表示，對於此類案件，從法律層面上講，首先裝修工人可以狀告裝修公司；如果裝修公司沒有給工人買勞工保險，加州對遇到不幸的工人有很好的保障，下設專門基金提供給這些工人，當事人可在律師幫助下，申請這筆基金補助。

其次，劉龍珠提到，裝修工人還可以跟事故發生地的屋主打官司，「如果不能完全排除屋主對這起事故是否有責任，就可以告屋主。比如屋主是否挪動過梯子，或者房屋現場是否存在其他不安全因素等。」

劉龍珠表示，80%以上的此類案件，最終都會以雙方和解結案，當事人可以拿到醫藥費賠償金，「如果因為受傷，導致長時間無法工作，還可以申請誤工費的賠償。」對於很多華人來說，還有一個擔憂就是律師費用太貴，沒有錢請律師打官司。劉龍珠指出，這些案件的律師不會先收費，他們會幫當事人先拿到賠償款，事後，律師可以向保險公司單獨申請律師費，或者與當事人協商分成賠償金。

根據一凡提供的最新消息，已有律師介入這起華人裝修工受傷的案件，目前可以確定的是，屋主將支付一筆賠償金，但具體金額未定。當事人也正在接受後續治療康復中。

華人 醫療保險 移民

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