殘殺七旬華嫗 兇手上訴被駁回 判無期+不得保釋

2019年4月9日76歲華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）遭建築工人殺害。圖為案發現場。（CBSLA）

2019年在亞凱迪亞 市（Arcadia）殘忍殺害華人 屋主的建築工人狄亞茲（Heber Enoc Diaz），16日被法官判處無期徒刑且不得假釋。

陪審團7日達成一致，被告狄亞茲在搶劫或企圖搶劫期間謀殺蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯），狄亞茲的一級謀殺罪名成立。狄亞茲對陪審團的裁決不服，向法庭提出重審本案動議；但在16日過堂中，該動議被高等法院法官Terry Bork駁回。Bork表示，有壓倒性證據表明，被告狄亞茲對蔡瓊珍實施慘無人道（heinous）的謀殺。

2019年4月9日清晨7時左右，76歲的華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）被發現死在自家後院，現場極為血腥，蔡瓊珍的屍體臥倒在主屋與後院加建屋ADU之間。蔡瓊珍是被鋒利的開箱刀（box cutter）、石灰板鋸（drywall saw）和鐵鎚殺害，死狀極慘。

警方詳細追查後，從手機記錄及DNA等證據，發現在該地址工作的建築工人狄亞茲嫌疑重大，案發10天後狄亞茲被洛縣 警局逮捕，從那時起他就一直坐監至今。

庭審期間，狄亞茲的辯護律師提出許多被檢方斥為「無稽」的藉口，譬如說血案是一時衝動造成，狄亞茲只是趁夜到工地想偷貴重工具，不慎被屋主發現，情急之下鑄成大錯。檢方認為，如果是想偷取重工具，不會騎自行車到現場；狄亞茲的意圖是蔡瓊珍的淩志(Lexus)轎車，而鑰匙在蔡瓊珍房間內。

16日的過堂中，蔡瓊珍的女兒Nancy Tsai表示，母親為了家裡的裝修工程能夠順利完工，過著非常節儉的生活，「她節約生活中的每一分錢」。Nancy Tsai還提到，母親每天都會給來家裡裝修的工人提供熱騰騰的早餐。

蔡瓊珍的另一名女兒Patty Tsai Thurlow則指出，母親的去世讓全家人陷入長久的悲痛，他們的父親在案發後，每天都過得魂不守舍（ghostly version of himself）。