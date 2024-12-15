洛杉磯2華人「殺豬盤」詐騙幾十萬 警方用此法誘捕歸案

洛杉磯兩華人試圖騙取北加長者超過50萬美元。圖為示意圖。(取自Pexels)

近幾年，「殺豬盤 」案件在全美各地頻繁發生，但抓捕嫌犯卻很困難；洛杉磯縣兩名華人涉嫌「殺豬盤」，試圖騙取北加長者超過50萬美元，警方高科技犯罪小組設法將兩人抓捕歸案。

根據San Jose Inside、聖塔克拉拉（Santa Clara）地方檢察官辦公室綜合信息，當局日前宣布逮捕兩名華裔嫌犯，他們分別是來自羅斯密市的40歲男子劉宏（Liu Hong，音譯），以及艾爾蒙地（El Monte）的23歲女子李雅琳（Yalin Li，音譯）。兩名嫌犯是在境外運作的大型犯罪集團成員，逮捕行動在此類案件中「極為罕見」，大部分犯罪分子都逍遙法外。

檢察官指出，此案受騙者是聖荷西 (San José）一名66歲男子，兩名嫌疑人花了三個月時間，誘騙對方投資 加密貨幣。被害男在他們的花言巧語下，已投入17萬美元，當嫌犯要求支付與投資相關的34萬8000美元海外稅時，受害者察覺不對勁。此後，受害者致電聖塔克拉拉地方檢察官辦公室，檢察官將此案交給高科技犯罪小組。警探在網上假裝成其他人與嫌犯聯繫，並說服對方在聖荷西一家銀行的停車場領取現金，兩名嫌疑人在與警方的「交易」中當場被捕。

據悉，這起「殺豬盤」案始於今年5月，女嫌先通過臉書（Facebook）聯繫到被害男子。交流一段時間後，女嫌稱她的阿姨Amelia懂得投資，幫她賺了很多錢，隨後把Amelia、一位冒牌的投資銀行家介紹給受害者，並一步步誘騙其投資加密貨幣。

地區檢察官James Gibbons-Shapiro指出，「殺豬盤」案件很難逮捕嫌疑人，大多受害者羞於向執法部門舉報騙局；或者，當受害者報案時，嫌犯已騙走錢財並銷聲匿跡。但本案比較特殊，嫌犯進一步騙取更多錢財時，受害者產生懷疑並報警，這才有機會讓執法部門介入，此案定於12月底在聖塔克拉拉縣高等法院進行審判。

Gibbons-Shapiro表示，類似騙局涉及的大部分嫌犯，都來自東南亞地區，其中包括人口販賣的受害者，他們被迫通過短信、虛假金融網站誘騙其他受害者。檢察官指出，這些嫌犯只要在美國有同夥，當局就會設法逮捕、並起訴他們；如果可能的話，執法部門也希望抓捕到海外的同案犯。

「殺豬盤」騙局每年導致無數家庭失去畢生積蓄。當局建議，人們應警惕試圖將雙方的聯繫轉移到Whatsapp、Signal等加密即時通訊應用程式上的陌生人；並敦促受害者向專門從事金融犯罪的警探、以及聯邦調查局（FBI）報案，也可向非營利組織「反對浪漫騙子」（Advocating Against Romance Scammers）尋求支持。