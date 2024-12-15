2025社安退休金計畫 有幾項改變

1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025年社安退休金 Social Security方面有一些變化，其中最重要的，是領取全額社安退休金的年齡。

此前領取全額社安金 的年齡都是65歲，但隨著國民預期壽命增長，1983年國會通過法案，把領取全額社安金的年齡逐漸推遲。出生年在1954年以後，完全退休年齡一直在穩步提高，每晚出生一年，都會延長兩個月退休（見圖）。譬如您出生於1958年，您會在66歲8個月達到完全退休年齡；但如果您出生於1959年，退休年齡將升至66歲10個月。

各出生年的可領取完全退休金年齡。（SSA）

美國退休人士協會AARP指出，1958年5月2日至1959年2月28日出生者，都將在2025年達到完全退休年齡。1960年及以後出生的人，退休年齡將升至67歲。

國民可以選擇不等到完全退休年齡，最早在62歲就開始領取福利 ，但金額會減少（見圖）。那些願意等到70歲才開始領取福利的人，會獲得更高的金額。

其他2025年會出現的改變包括：生活成本調高2.5%（2024年調升3.4%）；最高應稅收入從16萬8000元增加至17萬6100元；以及全國社會安全辦事處的預約服務。