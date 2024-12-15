我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣再創歷史新高 突破10.5萬美元 已連7周上漲

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變

編譯林思牧／即時報導
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025年社安退休金Social Security方面有一些變化，其中最重要的，是領取全額社安退休金的年齡。

此前領取全額社安金的年齡都是65歲，但隨著國民預期壽命增長，1983年國會通過法案，把領取全額社安金的年齡逐漸推遲。出生年在1954年以後，完全退休年齡一直在穩步提高，每晚出生一年，都會延長兩個月退休（見圖）。譬如您出生於1958年，您會在66歲8個月達到完全退休年齡；但如果您出生於1959年，退休年齡將升至66歲10個月。

各出生年的可領取完全退休金年齡。（SSA）
各出生年的可領取完全退休金年齡。（SSA）

美國退休人士協會AARP指出，1958年5月2日至1959年2月28日出生者，都將在2025年達到完全退休年齡。1960年及以後出生的人，退休年齡將升至67歲。

國民可以選擇不等到完全退休年齡，最早在62歲就開始領取福利，但金額會減少（見圖）。那些願意等到70歲才開始領取福利的人，會獲得更高的金額。

其他2025年會出現的改變包括：生活成本調高2.5%（2024年調升3.4%）；最高應稅收入從16萬8000元增加至17萬6100元；以及全國社會安全辦事處的預約服務。

退休金 社安金 福利

上一則

眾多神秘無人機 現身南加夜空 有國安威脅？

下一則

好市多售150天環遊世界郵輪 價格29萬3000元

延伸閱讀

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
「摸進內褲」…台大不孕症名醫爆性騷 政壇大老媳婦都受害

「摸進內褲」…台大不孕症名醫爆性騷 政壇大老媳婦都受害
存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了
明年計畫申領社安金？避免犯這4個錯誤

明年計畫申領社安金？避免犯這4個錯誤
退休金強制提領有解方 專家籲善用後門轉換策略

退休金強制提領有解方 專家籲善用後門轉換策略
80歲老婦50萬退休金遭騙光 還須付18萬欠稅

80歲老婦50萬退休金遭騙光 還須付18萬欠稅

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09

超人氣

更多 >
愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去
4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞

4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護