眾多神秘無人機 現身南加夜空 有國安威脅？

南加多地夜空中出現神秘無人機。（KTLA電視台）

最近幾周美國東岸的夜空出現眾多神秘無人機 （drones），這股歪風近日吹到西岸。似乎沒人確知是誰在操縱，如今連總統當選人川普也加入論戰。

南加 州的新聞媒體，最近都有無人機出現在夜空報導。最新實例是，一位聖費南度谷（San Fernando Valley）居民把她拍到的照片送給KTLA電視台，15日清晨的新聞中就已播出。另外還有河濱縣、長堤市與麗浪多灘市（Redondo Beach）拍到的，有人甚至在一張有四個光點的照片上旁白，「難道這是四架飛碟（4 ufos）？」

在南加拍到神秘無人機的民眾Bryan Dirkes接受FOX 11採訪時表示，當局應該向公眾說明，這些飛在夜空中的到底是什麼，以及其目的。

有些官員對這種現象感到憂慮，紐約州和新澤西州 是最早有眾多無人機夜間出現的地點，兩州的州長都敦促聯邦官員調查怪象，也要求國會強化聯邦飛航管理局FAA監管無人機的法規。位於紐約市北邊約90哩的史都華國際機場，有一天班機的起降，因無人機出現暫停一小時左右。

國防部官員14日以書面聲明表示，確有無人機在新澤西州的兩處軍事基出現，但是過去幾年中，無人機出現在軍事基地已是司空見慣。國家安全發言人柯比（John Kirby）則強調，沒有任何證據顯示，這些無人機對國家安全或公眾安全造成威脅。

一名中國籍男子10日在舊金山國際機場企圖離境時被逮捕，他被控非法使用無人機在范登堡（Vandenberg）空軍基地對SpaceX設施拍照。

共和黨國會眾議員范朱（Jeff Van Drew）說，伊朗可能在大約一個月前啟航一艘母艦（mothership），上面裝載的就是無人機。另外還有幾位國會議員要求拜登政府調查這個消息是否正確，不過目前白宮和國土安全部都說「沒有危險」。國防部副發言人Sabrina Singh指出，初步調查認為，這些無人機不是來自外國勢力或敵對勢力。

空中雄獅（Flying Lion）是洛杉磯地區最大的無人機作業公司，與南加州的警政單位、私營保全公司和商業界有許多合作經驗。主管卡茨（Steven Katz）展示一架直徑三呎的無人機，他表示飛在400呎的空中，紅外線攝影機甚至拍不到汽車天窗裡的情況，民眾不必擔心隱私被洩露。