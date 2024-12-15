洛縣油價 創三年新低

洛杉磯縣普通自助汽油的平均價格，達到2021年8月11日以來最低值。圖為示意圖。（Pixabay）

洛杉磯 縣普通自助汽油平均價格，14日下探至每加侖4.379美元，這是自2021年8月11日以來的最低價格。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價 格信息服務公司（Oil Price Information Service）的統計數據顯示，這一價格比一周前下降3美分，比一個月前低10.2美分，比一年前低39.5美分。自2022年10月5日創下每加侖6.494美元的歷史高位以來，洛杉磯縣的平均油價已下降2.115美元。 根據谷歌地圖數據，目前聖蓋博谷地區大多加油站價格在每加侖4.4元以下。

橙縣 的普通自助汽油平均價格也下滑，已降至每加侖4.299美元，創下2021年7月12日以來的最低價格。與一周前相比，橙縣油價下降3.1美分，比一個月前下降8.9美分，與去年同期相比，更是下降了30.2美分。自2022年10月5日創下每加侖6.459美元的歷史高位以來，橙縣平均油價已下跌2.16美元。

全美範圍，普通汽油的平均價格來到每加侖3.023美元。雖然與一周前相比有微幅上漲，但較一個月前下降了6.1美分，比去年同期下降8.1美分。自2022年6月14日創下每加侖5.016美元的歷史記錄以來，全美平均油價已下降1.993美元。

美國汽車協會發言人格羅斯（Andrew Gross）表示，原本認為全美平均油價很快會降至每加侖3美元以下，但現在對此不太樂觀。雖然需求低迷且油價整體下滑，但下降趨勢似乎停滯。目前，全美已有31個州的平均油價低於每加侖3美元。