「東西同樂」市集音樂會 華裔生促進文化共融

本次市集由幾位華裔高中生共同組織，（左起）Annabelle Cheung、Antonio Shyu、Stella Wang、Annie Li。（記者劉子為/攝影）

12月14日，東洛杉磯 市政中心化身為一片歡樂與文化交融的熱鬧現場，幾位南加州華裔 高中生攜手舉辦了「東西同樂」（Tunes & Treasures）市集與音樂會。這場活動不僅展示了多元文化的魅力，也融入了深厚的慈善精神，吸引了數百名居民參與。市集中設有近60個攤位，涵蓋手工飾品、特色服飾、美食飲品等，並有學生和本地音樂家們帶來的精彩表演輪番上陣，營造出濃厚的節日氛圍。

活動組織者之一、Mayfield高中華裔生Annie Li分享道，「我們希望在節日期間將不同文化背景的人們聚集在一起，分享亞洲文化與當地市集的特色。本次活動匯聚了美食、飲品、表演以及攤販，收入用於支持多個慈善項目，包括Kind One公益活動、洛杉磯縣藝術高中的音樂部門，以及薩爾瓦多貧困兒童的教育計畫。」她補充道，「我們四五位學生各司其職，比如我負責攤販協調，Antonio負責音樂會，Stella則負責志工安排。」

亞凱迪亞高中生Stella Wang則提到市集的多樣性與環保理念，「這次市集匯集了約60個攤位，包括手工及二手飾品、新舊服裝以及各式美食。特別是服裝攤位，我們希望通過回收與再利用來推動可持續發展，同時展現多元文化特色。」

音樂表演部分由來自洛杉磯縣藝術高中的Antonio Shyu負責，他介紹道，表演團隊包括「Love Through Music」非營利組織，以及本地女子樂隊Sakura和歌手兼吉他手Maddox Lim。Shyu表示，「這不僅是一場音樂盛會，也是一個支持慈善的機會，收入將用於支持洛杉磯縣藝術高中的音樂部門、薩爾瓦多的弱勢兒童以及聖蓋博谷的低收入 學校。」

負責活動宣傳的是來自哈佛西湖高中的 Annabelle Cheung，她分享了策劃過程中的挑戰，「最大的困難是提高公眾對活動的認識，但我們的努力得到了回報，成功吸引了許多人參與，也為我們的慈善目標籌集了足夠的資金。」 為表彰學生們為社區做貢獻的精神，洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）派代表到現場頒發證書。

本次活動的成功舉辦，離不開慈善組織Kind One和其創辦人馮若瑋（Vivian Fung）的支持。她表示，「Kind One的宗旨是促進社區共榮，這次活動非常符合我們的使命，因此全力支持學生們的籌款活動。我們提供了包括舞台設備、印刷費用等財務和實際支持，讓他們的活動更加成功。」她還補充道，Kind One未來也將支持其他有類似需求的學生團體，並持續通過在圖書館等場所推廣少數族裔的文學作品和讀書會來持續推動文化共榮。