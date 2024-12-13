國際關心中國慈善協會為殘障兒童籌款

國際關心中國美國慈善協會（ICC）舉辦「一切爲了孩子」慈善晚宴，幫助數千名殘障兒童獲得更好生活。(主辦單位)

國際關心中國慈善協會（International China Concern），日前在新港萬麗酒店舉辦第三屆「一切為了孩子」慈善晚宴，為中國殘障兒童籌集善款，並提高公眾意識，180位賓客參加慈善晚會。

國際關心中國慈善協會（ICC）創辦人兼執行長David Gotts 表示，31年前，創辦該機構，致力於幫助中國的殘疾兒童。自從ICC開始工作以來，中國在殘障護理方面的方式有很大的改變。中國經濟發展迅速，殘障兒童的生活條件得以改善，但仍面臨許多挑戰。 ICC與中國政府合作，幫助了更多有需要的殘障兒童，致力於讓更多人了解中國殘疾人士的現狀、動員志工參與，籌集善款以支持 ICC在中國的工作項目。與志趣相投的團體攜手，憑藉愛心改變ICC所服務的殘疾兒童的未來。

AFICC執行總監Nora Gao表示，今晚不僅是慶祝活動，更是對團結力量的生動提醒。每一個故事、每一場表演、每一份捐贈，都是在改變孩子的生命。 ICC三十多年來始終透過家庭式關懷培育成長，創新應對挑戰，用愛心服務每位兒童。今晚的慷慨善舉，將幫助更多弱勢兒童和家庭獲得急需的支持。展望未來，充滿希望，相信有更多可能在等待這些珍貴的生命。

AFICC董事會主席Ken Smith、Michele Harris、南加州 湖南同鄉會副會長Coco Li、收養孩童的父親、企業家、AFICC董事會成員Lei Zuo，以及唱片製作人歌手Keegan Ferrell等參加慈善晚會。

國際關心中國美國慈善協會（ICC）是一家註冊的非政府組織，自1993年以來一直在湖南省運營，為殘障兒童和家庭提供優質關懷和服務。 ICC與政府福利 院合作，並創新地推出支持家庭的項目，幫助數千名殘障兒童獲得更好的生活。