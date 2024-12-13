橙縣僑界籌辦2025台灣傳統週 接受聖塔安娜市議會表彰

橙僑中心主任、橙縣台灣傳統週籌備委員會召集人、七大僑團負責人舉杯預祝2025年橙縣台灣傳統週活動圓滿成功。（橙縣中心）

橙縣 台灣傳統週籌備委員會12月11日晚間假凱悅軒餐廳，邀請協辦單位加州 柑縣台美商會等七大僑團負責人，參加2024年橙縣台灣傳統週檢討會議暨感恩餐會，以表達對大家辛勞籌辦台灣傳統週的感激之情。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如向五位召集人及七大僑團表達誠摯感謝。她指出，台灣傳統週是橙縣台美人社區的重要年度盛事，不僅凝聚了台美人的向心力，也讓台灣文化更加融入當地，讓當地各族裔認識並欣賞台灣豐富多元的文化特色，也因為大家的努力，橙僑中心將在12月17日接受聖塔安娜市(Santa Ana)市議會的表揚，感謝中心長期以來在社區推廣台灣文化上的努力與貢獻。目前海外青年文化大使橙縣分會(FASCA-OC)也在茁壯成長中，未來將成為推廣台灣文化的重要力量，為促進文化交流與連結貢獻更多力量。

橙縣台灣傳統週召集人呂耀勳博士、林翠雲、徐湛生及黃河芬僑務諮詢委員及張欣珠僑務顧問，以及柑縣台灣同鄉會、橙縣華人 獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會(FAPA-OC)及台美菁英協會柑縣分會(TAP-OC)負責人出席了會議，熱烈分享本年活動籌辦的過程心得，並對活動成果給予高度評價與建設性回饋。會議中，大家集思廣益，為未來活動的規劃提供寶貴意見。

在聽取與匯集現場每位來賓的想法後，橙縣台灣傳統週籌備委員會五位召集人特別宣布，2025年台灣傳統週將延續發揚台灣形象的精神，規劃更多精彩活動，透過音樂、戲劇、美食、藝術、講座與傳統技藝等形式，帶領參與者深入體驗台灣的文化魅力。值得期待的是，2025年的開幕典禮將如期舉辦「台灣小吃」品嘗活動，「天使隊台灣日」(Angels Taiwanese Heritage Night )預計在5月1日舉行，僑務委員會更特別安排國際知名的「十鼓擊樂團」至美加西巡演，預計5月中旬至橙縣訪演，為活動增添亮點。