南加ABC學區 12日舉辦免費流感疫苗施打

ABC學區華裔教委謝苗家貞（右）鼓勵學生和家長施打流感疫苗。（謝苗家貞提供）

ABC聯合學區 的夏威夷 小學（Hawaiian Elementary），將在13日舉辦免費流感疫苗 注射。該學區華裔教委謝苗家貞（Sophia Tse）鼓勵孩子和家長施打流感疫苗。

該疫苗免費注射活動，將在13日下午1時52分開始，於夏威夷小學舉辦。活動邀請凱瑟醫院（Kaiser Permanente）醫護為孩子或家長、教職注射流感疫苗，全部免費且無需保險。施打者可選擇針劑注射或鼻腔噴霧，兩種都是有效的疫苗注射方式。

根據凱瑟醫院統計，去年在感恩節和新年間，加州地區罹患流感者數量上升60%。該項目的推動者謝苗家貞介紹，她希望提供服務平台給學生和家長，可以自由選擇打疫苗或不打，在ABC學區以外的人，也可以來打。謝苗家貞表示，每到流感季，很多家長就要帶小孩提前放學或請假去醫院打疫苗。為方便他們，她與凱瑟醫院合作推出這個免費疫苗施打項目。

謝苗家貞曾是醫院重症監護室的臨床護士專家（Clinic Nurse Specialist）以及Nurse Practitioner。她說，在流感季，看到很多病人因流感發展成更嚴重病。對學生來說，他們感染流感後，常會傳染給其他家庭成員，小朋友的症狀可能比較輕，但對免疫力弱、身體素質差的人，就比較嚴重。