南加男賣車險遭騙 詐騙團伙「倒水入油箱」壓價

埃雷拉向記者說明對方如何暗中破壞車輛，所幸他機警拒絕交易，並報警處理。（取材至abc7電視台）

南加 內陸勝利谷市（Victorville）一名男子，去年在二手交易平台OfferUp以1萬3000元售車，遭遇詐騙集團 精心設局。對方帶來四人，趁查看車況時，在油箱和引擎灌水製造故障。再以車輛「有問題」為由，開出原價不到四成的5000元收購價，所幸車主及時識破報警。

事主埃雷拉（Adam Herrera）表示，他當時以1萬3000元標價，出售2007年款豐田 Tacoma皮卡車。一名自稱來自河濱市（Riverside）的買家聯繫他，表示有意購車並要求當面交易。雙方最終約定在赫斯皮利亞（Hesperia）一家In-N-Out餐廳的停車場會面。對方共帶來兩名成年男子、一名青少年及一名幼兒。見面時，他打開引擎蓋給對方查看車況，過程中一名男子與他閒談分散注意，十多歲的同行少年，趁機打開油箱，將一瓶水倒入後迅速關上，整個過程被行車記錄器拍下。

隨後，對方要求試駕，埃雷拉駕車行駛不到一英里，車輛突然開始冒煙。返回停車場後，埃雷拉再次檢查引擎，這才發現對方還趁機將油倒入引擎內，製造引擎故障假象。對方接著聲稱車輛故障，願以5000元購車，試圖壓低價格。然而，埃雷拉回想該車剛完成長途旅行，車況良好，斷定對方有意詐騙，毅然拒絕交易並報警。

事後，埃雷拉將車拖往經銷商維修，清理水和油漬，共花費1500元。所幸車輛未受嚴重損壞，他最終順利以合理價格出售。赫斯皮利亞警局已介入調查。埃雷拉提醒民眾，進行私人交易時，務必提高警覺，避免成為詐騙目標。他警告「對陌生人要多加提防，特別是那些企圖壓低價格的人。」警方同時呼籲，如遇可疑情況，應立即報警，以免遭受財務損失。